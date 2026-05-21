Трамп сворачивает военное присутствие в Европе: почему в НАТО уже хватаются за голову

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попытался успокоить союзников после неожиданного решения администрации президента США Дональд Трамп сократить военное присутствие в Европе. Однако за дипломатическими заявлениями все отчетливее просматривается растущее напряжение внутри Альянса.

Вашингтон объявил о выводе не менее 5 тысяч американских военных, включая отмену ротационного развертывания подразделения в Польше. Этот шаг стал неожиданностью для европейских партнеров и нанес новый удар по трансатлантическим отношениям, которые и без того переживают непростой период.

По данным Politico, решение связано не только со стратегическим разворотом США в сторону Азии, но и с личным конфликтом Трампа с канцлером Германии Фридрих Мерц из-за разногласий по войне вокруг Ирана. Союзники утверждают, что Вашингтон заранее не предупредил НАТО о сокращении сил и до сих пор не предоставил четкого плана дальнейших действий.

В Польше срочно активизировали контакты с американской стороной, пытаясь выяснить, насколько серьезными будут изменения. Несмотря на заверения Пентагона, в Европе опасаются, что США постепенно снижают уровень гарантий безопасности для континента.

Особое беспокойство вызывает сокращение подразделений дальнобойной огневой поддержки, оснащенных ракетами Tomahawk. Эти системы планировали разместить в Германии как временную меру сдерживания России до появления аналогичного европейского вооружения.

Рютте настаивает, что вывод войск будет происходить “структурированно” и не повлияет на оборонные планы НАТО. Однако европейские министры обороны признают: полной ясности нет. Более того, Вашингтон намерен сократить объем сил и техники, которые США готовы выделять Альянсу в случае потенциального конфликта с Россией.

На этом фоне в Европе усиливаются опасения, что политика “Америка прежде всего” может привести к постепенному ослаблению американского военного щита над континентом именно в момент роста угроз со стороны Кремля.

