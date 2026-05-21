logo_ukra

BTC/USD

77233

ETH/USD

2116.07

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО Трамп згортає військову присутність у Європі: чому в НАТО вже хапаються за голову
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп згортає військову присутність у Європі: чому в НАТО вже хапаються за голову

США несподівано виводять тисячі військових і скорочують сили стримування проти Росії, допоки союзники в паніці вимагають пояснень

21 травня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував заспокоїти союзників після несподіваного рішення адміністрації президента США Дональд Трамп скоротити військову присутність у Європі. Проте за дипломатичними заявами дедалі виразніше проглядається зростаюча напруга всередині Альянсу.

Трамп згортає військову присутність у Європі: чому в НАТО вже хапаються за голову

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Вашингтон оголосив про виведення щонайменше 5 тисяч американських військових, включаючи скасування ротаційного розгортання підрозділу у Польщі. Цей крок став несподіванкою для європейських партнерів і завдав нового удару трансатлантичним відносинам, які і без того переживають непростий період.

За даними Politico, рішення пов'язане не лише зі стратегічним розворотом США у бік Азії, а й з особистим конфліктом Трампа з канцлером Німеччини Фрідріх Мерц через розбіжності щодо війни навколо Ірану. Союзники стверджують, що Вашингтон заздалегідь не попередив НАТО про скорочення сил і досі не надав чіткого плану подальших дій.

У Польщі терміново активізували контакти з американською стороною, намагаючись з'ясувати, наскільки серйозними будуть зміни. Незважаючи на запевнення Пентагону, у Європі побоюються, що США поступово знижують рівень гарантій безпеки для континенту.

Особливе занепокоєння викликає скорочення підрозділів далекобійної вогневої підтримки, оснащених ракетами Tomahawk. Ці системи планували розмістити у Німеччині як тимчасову міру заборони Росії до появи аналогічного європейського озброєння.

Рютте наполягає, що виведення військ відбуватиметься структуровано і не вплине на оборонні плани НАТО. Проте європейські міністри оборони визнають: повної зрозумілості немає. Більш того, Вашингтон має намір скоротити обсяг сил та техніки, які США готові виділяти Альянсу у разі потенційного конфлікту з Росією.

На цьому тлі в Європі посилюються побоювання, що політика “Америка насамперед” може призвести до поступового ослаблення американського військового щита над континентом саме у момент зростання загроз із боку Кремля.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НАТО розкололося через Україну: Рютте виступив із жорсткою вимогою.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/mark-rutte-nato-us-military-presence-europe/
Теги:

Новини

Всі новини