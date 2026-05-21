Трамп згортає військову присутність у Європі: чому в НАТО вже хапаються за голову

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував заспокоїти союзників після несподіваного рішення адміністрації президента США Дональд Трамп скоротити військову присутність у Європі. Проте за дипломатичними заявами дедалі виразніше проглядається зростаюча напруга всередині Альянсу.

Вашингтон оголосив про виведення щонайменше 5 тисяч американських військових, включаючи скасування ротаційного розгортання підрозділу у Польщі. Цей крок став несподіванкою для європейських партнерів і завдав нового удару трансатлантичним відносинам, які і без того переживають непростий період.

За даними Politico, рішення пов'язане не лише зі стратегічним розворотом США у бік Азії, а й з особистим конфліктом Трампа з канцлером Німеччини Фрідріх Мерц через розбіжності щодо війни навколо Ірану. Союзники стверджують, що Вашингтон заздалегідь не попередив НАТО про скорочення сил і досі не надав чіткого плану подальших дій.

У Польщі терміново активізували контакти з американською стороною, намагаючись з'ясувати, наскільки серйозними будуть зміни. Незважаючи на запевнення Пентагону, у Європі побоюються, що США поступово знижують рівень гарантій безпеки для континенту.

Особливе занепокоєння викликає скорочення підрозділів далекобійної вогневої підтримки, оснащених ракетами Tomahawk. Ці системи планували розмістити у Німеччині як тимчасову міру заборони Росії до появи аналогічного європейського озброєння.

Рютте наполягає, що виведення військ відбуватиметься структуровано і не вплине на оборонні плани НАТО. Проте європейські міністри оборони визнають: повної зрозумілості немає. Більш того, Вашингтон має намір скоротити обсяг сил та техніки, які США готові виділяти Альянсу у разі потенційного конфлікту з Росією.

На цьому тлі в Європі посилюються побоювання, що політика “Америка насамперед” може призвести до поступового ослаблення американського військового щита над континентом саме у момент зростання загроз із боку Кремля.

