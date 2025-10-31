logo_ukra

Головна Новини Світ НАТО Трамп виводить війська США з Європи: які кроки терміново роблять у НАТО
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп виводить війська США з Європи: які кроки терміново роблять у НАТО

НАТО збирається посилити присутність у Румунії після скорочення контингенту США

31 жовтня 2025, 12:06
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Румунський міністр закордонних справ Оана Цою заявила, що найближчим часом союзники по НАТО, за винятком США, відправлять до Румунії нові війська та обладнання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Digi24.

Трамп виводить війська США з Європи: які кроки терміново роблять у НАТО

Війська США у Європі. Фото: з відкритих джерел

Ця заява прозвучала на тлі оголошення США про скорочення чисельності військового контингенту в Румунії.

Цою запевнила, що це рішення не послабить стратегічного партнерства між Румунією та Сполученими Штатами.

За її словами, зараз обговорюються способи подальшого підвищення оборонної спроможності Румунії з фокусом протиповітряної оборони.

"До кінця цього року і наступного року ми побачимо посилення присутності НАТО в Румунії, а особливо посилення присутності НАТО в плані здатності втрутитися, якщо Румунія наразиться на пряму загрозу", — розповіла глава МЗС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — як багато хто і прогнозував, США почали масштабне скорочення військової присутності у Східній Європі. Приблизно 800 американських військових відкликають із Румунії, а також планують зменшити контингент у Болгарії, Словаччині та Угорщині. Про це йдеться у публікації "RMF24".

Зазначається, що 27 жовтня через офіційні процедури НАТО було оголошено про відкликання близько 800 американських військових із Румунії. Це рішення ухвалив Білий дім, і воно вже набуло чинності, хоча теоретично його ще може переглянути Конгрес США.

Наразі американські підрозділи дислоковані на базах імені Михайла Когелничану, Девеселу та Кімпія-Турзій. Поки що невідомо, на якій саме базі відбудеться скорочення. Джерела видання зазначають, що цей крок не пов'язаний із політичними подіями в Румунії, зокрема зі скасуванням результатів президентських виборів, оскільки виведення військових також заплановане з території Угорщини.




