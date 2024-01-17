Третья мировая может взорваться в любой момент: в НАТО сделали тревожное заявление

Представители западного мира должны осознавать, что эпоха относительного мира и стабильности подошла к концу и начались непредсказуемые времена. Об этом заявляет глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, выступив под. время заседания высшего руководства альянса. Его слова обнародовал Independent .

Адмирал Роб Бауэр (фото из открытых источников)

Как утверждает адмирал, для противодействия глобальным угрозам представители Запада должны привлечь все общество в целом.

"Нам нужны государственные и частные актеры, чтобы изменить свое мышление с эпохи, когда все можно было планировать, предусмотреть, контролировать и сосредотачиваться на эффективности, до эпохи, когда все может произойти в любой момент. Эпохи, когда мы должны ожидать неожиданного" , — отметил Бауэр и призывает начать военную трансформацию НАТО.

Еще адмирал призывает политических лидеров и военных руководителей стран Запада кардинально изменить свои подходы к оказанию военной помощи Украине.

"Эта война никогда не была связана с реальной угрозой безопасности России со стороны Украины или НАТО. Эта война заключается в том, что Россия боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле, — демократии. Если люди в Украине могут иметь демократические права, то люди в России в скором времени тоже будут их стремиться", — подытожил Бауэр.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Польши рассказал, может ли Украина стать членом НАТО во время войны. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вступление Украины в НАТО во время войны невозможно, однако польский лидер настоял на необходимости начать процедуры, предваряющие это как можно скорее.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели совместную встречу в Давосе, где обсудили вопросы будущего сотрудничества, в том числе и вступления Украины в НАТО. По итогам встречи Дуда настоял, что Украина "должна стремиться к полноправному членству в НАТО" и указала, что сам альянс также должен поддержать украинский народ в движении к общему военному союзу.

