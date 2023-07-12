У Байдена признались, почему не могли допустить, чтобы Украина получила приглашение в НАТО

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Кравцев Сергей
Если бы НАТО прямо пригласило Украину присоединиться к Альянсу, то тем самым оказалось бы в шаге от открытой войны с РФ. Именно поэтому присоединение Украины сейчас к НАТО невозможно. К тому же, Киев должен выполнить еще ряд важных реформ, прежде, чем получить полноправное место среди всех стран-членом блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет CNN.
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
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На вопрос о том, какие конкретные реформы необходимо провести Украине, Салливан указал, что мяч находится на стороне Украины в рамках процесса Ежегодной национальной программы в НАТО. Но добавил, что альянс и Украина "сделают особый акцент на быстром продвижении в определенных областях, чтобы повысить устойчивость украинской демократии".
Говоря о сроках окончания войны Салливан сказал, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно быстрее", но отметил, что ситуация "динамичная".
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