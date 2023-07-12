У Байдена признались, почему не могли допустить, чтобы Украина получила приглашение в НАТО

Если бы НАТО прямо пригласило Украину присоединиться к Альянсу, то тем самым оказалось бы в шаге от открытой войны с РФ. Именно поэтому присоединение Украины сейчас к НАТО невозможно. К тому же, Киев должен выполнить еще ряд важных реформ, прежде, чем получить полноправное место среди всех стран-членом блока. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Альянс в один голос сказал вчера вечером, что мы с нетерпением ждем будущего с Украиной в НАТО. Мы будем работать с Украиной на пути в НАТО. Но сегодня мы не готовы пригласить Украину. У президента Зеленского, очевидно, было другое мнение на этот счет. Но сегодня президент Байден будет с ним прямолинеен, как он был во время каждого телефонного разговора и встречи, которые у них были, излагая свои доводы, излагая свои мысли, а затем внимательно слушая то, что говорит президент Зеленский", — сказал Салливан.

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На вопрос о том, какие конкретные реформы необходимо провести Украине, Салливан указал, что мяч находится на стороне Украины в рамках процесса Ежегодной национальной программы в НАТО. Но добавил, что альянс и Украина "сделают особый акцент на быстром продвижении в определенных областях, чтобы повысить устойчивость украинской демократии".

Говоря о сроках окончания войны Салливан сказал, что понимает желание Украины стать членом НАТО "как можно быстрее", но отметил, что ситуация "динамичная".

"НАТО должна быть в состоянии сохранять гибкость — тесно сотрудничая с Украиной на своем пути, чтобы определить, когда в будущем имеет смысл их принять", — сказал он.

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