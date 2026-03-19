НАТО У НАТО только разводят руками: Рютте назвал огромную проблему, которую не могут решить союзники
У НАТО только разводят руками: Рютте назвал огромную проблему, которую не могут решить союзники

Союзники по НАТО ищут способ возобновить движение через Ормузский пролив

19 марта 2026, 15:06
Кравцев Сергей

Несмотря на то, что союзники до сих пор не могут найти способ возобновить движение через Ормузский пролив, партнеры все же придут к волевому решению и решат проблему. Такое убеждение выразил генсекретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Рolitico.

У НАТО только разводят руками: Рютте назвал огромную проблему, которую не могут решить союзники

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

"Союзники... интенсивно обсуждают между собой и с Соединенными Штатами... лучший путь решения этой огромной проблемы безопасности. Я уверен, что союзники, как всегда, сделают все возможное для поддержки наших общих интересов, как мы всегда это делаем, – поэтому мы найдем путь", — сказал Марк Рютте журналистам в Брюсселе.

Читайте на портале "Комментарии" — ключевые европейские союзники США отказываются поддерживать военную операцию против Ирана и не намерены направлять силы для разблокирования Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, отмечая недоверие к стратегии Вашингтона и опасения втягивания в затяжной конфликт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что не видит четкого плана успеха сделки. По его словам, США не консультировались с европейскими партнерами и не требовали их участия. Берлин уже дал понять: пока идет война, Германия не будет обеспечивать свободу судоходства военными средствами. Министр обороны Борис Писториус поддержал эту позицию, отметив: "это не наша война".

Также издание "Комментарии" сообщало – танкеры с российской нефтью начали массово менять маршруты непосредственно во время рейсов: вместо Китая они направляются в Индию, стремительно наращивающую закупку сырья из РФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По информации издания, как минимум семь танкеров пересмотрели свои пункты назначения уже в пути. Один из показательных примеров – судно Aqua Titan, везущее нефть сорта Urals, загруженное в балтийском порту в конце января.




