У НАТО лише розводять руками: Рютте назвав величезну проблему, яку не можуть вирішити союзники

Незважаючи на те, що союзники досі не можуть знайти спосіб відновити рух через Ормузьку протоку, партнери, все ж таки, прийдуть до вольового рішення і вирішать проблему. Таке переконання висловив генсекретар НАТО Марк Рютте, про це повідомляє Рolitico.

"Союзники... інтенсивно обговорюють між собою і зі Сполученими Штатами... найкращий шлях вирішення цієї величезної проблеми безпеки. Я впевнений, що союзники, як завжди, зроблять усе можливе для підтримки наших спільних інтересів, як ми завжди це робимо, – тому ми знайдемо шлях", — сказав Марк Рютте журналістам у Брюсселі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ключові європейські союзники США відмовляються підтримувати військову операцію проти Ірану і не мають наміру спрямовувати сили для розблокування Ормузької протоки. Про це повідомляє Reuters, відзначаючи недовіру до стратегії Вашингтона і побоювання втягування в затяжний конфлікт.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прямо заявив, що не бачить чіткого плану успіху операції. За його словами, США не консультувалися з європейськими партнерами і не вимагали їхньої участі. Берлін уже дав зрозуміти: доки триває війна, Німеччина не забезпечуватиме свободу судноплавства військовими засобами. Міністр оборони Борис Пісторіус підтримав цю позицію, наголосивши: "це не наша війна".

Також видання "Коментарі" повідомляло – танкери з російською нафтою почали масово змінювати маршрути безпосередньо під час рейсів: замість Китаю вони прямують до Індії, яка стрімко нарощує закупівлю сировини з РФ. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження судів.

За інформацією видання, як мінімум семеро танкерів переглянули свої пункти призначення вже в дорозі. Один із показових прикладів – судно Aqua Titan, яке везе нафту сорту Urals, завантажену в балтійському порту наприкінці січня.



