У НАТО уже испугались: какие секретные базы строит Россия

Россия создает разветвленную сеть новых баз для запуска современных дальнобойных беспилотников. Часть этих объектов уже используется для атак по Украине, а их расположение может создавать потенциальную угрозу для территории стран НАТО. Об этом сообщает The Telegraph, журналисты которого проанализировали спутниковые снимки и документы.

НАТО. Фото: из открытых источников

По данным расследования, по меньшей мере, на 10 российских базах обустроили новые пусковые площадки.

В общей сложности вдоль российской границы с Беларусью и Украиной обнаружили не менее 59 новых пусковых рельсов. Часть объектов создают на территории бывших военных баз и гражданских аэропортов, другие площадки обустраивают прямо в сельской местности.

Особое внимание привлекли около 20 рельсов, вероятно, имеющих увеличенную длину. Аналитики компании DroneSec предполагают, что это может быть связано с подготовкой к запуску новых российских беспилотников, рассчитанных на дальние удары.

По оценке The Telegraph, отдельные базы расположены таким образом, что современные российские дроны могут достигать Варшавы. В то же время издание отмечает: никаких доказательств подготовки Россией прямого нападения на Польшу нет.

Западные разведки, однако, не исключают попыток Москвы организовывать провокации на польской территории – в частности, против критической инфраструктуры или с помощью операций под чужим флагом.

На одном из обнаруженных объектов, по данным расследования, достаточно места для одновременного размещения более 1000 беспилотников. На других ключевых базах продолжается строительство новых пусковых установок.

Представитель НАТО заявил, что Североатлантический союз готов защищать каждый дюйм территории союзников и усиливает способность противостоять беспилотным угрозам.

По словам основателя DroneSec Майка Монника, Москва существенно расширяет инфраструктуру дронов, одновременно используя ее в войне против Украины и создавая потенциальную угрозу для НАТО.

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