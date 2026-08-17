У НАТО вже перелякалися: які секретні бази будує Росія

Росія створює розгалужену мережу нових баз для запуску сучасних далекобійних безпілотників. Частина цих об'єктів уже використовується для атак по Україні, а їхнє розташування може створювати потенційну загрозу для території країн НАТО. Про це повідомляє The Telegraph, журналісти якого проаналізували супутникові знімки та документи.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

За даними розслідування, щонайменше на 10 російських базах облаштували нові пускові майданчики.

Загалом уздовж російського кордону з Білоруссю та Україною виявили не менше 59 нових пускових рейок. Частину об'єктів створюють на території колишніх військових баз і цивільних аеропортів, інші майданчики облаштовують просто у сільській місцевості.

Особливу увагу привернули близько 20 рейок, які, ймовірно, мають збільшену довжину. Аналітики компанії DroneSec припускають, що це може бути пов'язано з підготовкою до запуску новітніх російських безпілотників, розрахованих на далекі удари.

За оцінкою The Telegraph, окремі бази розташовані таким чином, що сучасні російські дрони потенційно можуть досягати Варшави. Водночас видання наголошує: жодних доказів підготовки Росією прямого нападу на Польщу немає.

Західні розвідки, однак, не виключають спроб Москви організовувати провокації на польській території – зокрема проти критичної інфраструктури або за допомогою операцій під чужим прапором.

На одному з виявлених об'єктів, за даними розслідування, достатньо простору для одночасного розміщення понад 1000 безпілотників. На інших ключових базах продовжується будівництво нових пускових установок.

Представник НАТО заявив, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників і посилює здатність протистояти безпілотним загрозам.

За словами засновника DroneSec Майка Монніка, Москва істотно розширює інфраструктуру дронів, одночасно використовуючи її у війні проти України та створюючи потенційну загрозу для НАТО.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Вашингтон зняв санкційний приціл із Москви: у Сенаті вимагають термінових відповідей від Трампа.