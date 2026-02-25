У украинцев изменилось отношение к членству в НАТО: сколько поддерживает

После начала полномасштабной войны отношение украинцев к членству в НАТО претерпело заметные изменения. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного в рамках проекта "Украина: общественно-политические вызовы перехода от войны к миру и послевоенному восстановлению".

Отношение украинцев к членству в НАТО. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, если бы в ближайшее время прошел референдум, 63% граждан проголосовали бы за вступление Украины в НАТО. Среди тех, кто бы точно принял участие в голосовании, уровень поддержки членства Украины в НАТО достиг бы 79%.

В конце 2021 года вступление Украины в НАТО поддерживали только 48% опрошенных. Таким образом, за годы войны поддержка выросла на 15 процентных пунктов, что отражает изменение приоритетов в вопросах безопасности и геополитического выбора.

Региональные отличия показывают, что самый высокий уровень поддержки зафиксирован на Западе Украины — 82% жителей региона готовы голосовать за вступление в НАТО. На Востоке таких 65%, в Центре – 56%. В то же время, Юг остается наиболее скептическим регионом, где вступление в НАТО поддерживают лишь 39%, а против выступают 36,5%.

Младшие украинцы демонстрируют более высокий уровень поддержки. Среди респондентов в возрасте до 30 лет за вступление в НАТО готовы голосовать 70%, в то время как в группе 60+ — 56%. Отношение к членству в Альянсе также связано с доверием к власти. Среди доверяющих государственным институтам 70% поддерживают вступление. Среди тех, кто не доверяет – 59%.

Языковой фактор также влияет на позицию. Среди украиноязычных граждан 66% выступают за членство в НАТО, среди русскоязычных – 58,5%. Несмотря на разницу, в обеих группах большинство поддерживает евроатлантический курс.

Когда возможно вступление Украины в НАТО

Ожидания украинцев по поводу членства в НАТО остаются сдержанными. Только 11% считают, что Украина сможет присоединиться к НАТО в течение 1-3 лет. 15% называют срок 3-5 лет, 19% – 5-10 лет, 11% – 10-20 лет, а 19% убеждены, что этого не произойдет никогда.

