В українців змінилося ставлення до членства в НАТО: скільки підтримує

Після початку повномасштабної війни ставлення українців до членства в НАТО зазнало помітних змін. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в межах проєкту "Україна: суспільно-політичні виклики переходу від війни до миру та повоєнного відновлення".

Ставлення українців до членства в НАТО. Фото з відкритих джерел

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, якби найближчим часом відбувся референдум, 63% громадян проголосували б за вступ України до НАТО. Серед тих, хто точно взяв би участь у голосуванні, рівень підтримки членства України в НАТО сягнув би 79%.

Наприкінці 2021 року вступ України до НАТО підтримували лише 48% опитаних. Таким чином, за роки війни підтримка зросла на 15 відсоткових пунктів, що відображає зміну пріоритетів у питаннях безпеки та геополітичного вибору.

Регіональні відмінності показую, що найвищий рівень підтримки зафіксовано на Заході України — 82% мешканців регіону готові голосувати за вступ до НАТО. На Сході таких 65%, у Центрі — 56%. Водночас Південь залишається найбільш скептичним регіоном, де вступ до НАТО підтримують лише 39%, а проти виступають 36,5%.

Молодші українці демонструють вищий рівень підтримки. Серед респондентів віком до 30 років за вступ до НАТО готові голосувати 70%, тоді як у групі 60+ — 56%. Ставлення до членства в Альянсі також пов’язане з довірою до влади. Серед тих, хто довіряє державним інституціям, 70% підтримують вступ. Серед тих, хто не довіряє, — 59%.

Мовний фактор також впливає на позицію. Серед україномовних громадян 66% виступають за членство в НАТО, серед російськомовних — 58,5%. Попри різницю, в обох групах більшість підтримує євроатлантичний курс.

Коли можливий вступ України до НАТО

Очікування українців щодо членства в НАТО залишаються стриманими. Лише 11% вважають, що Україна зможе приєднатися до НАТО протягом 1-3 років. 15% називають термін 3-5 років, 19% — 5-10 років, 11% — 10-20 років, а 19% переконані, що цього не станеться ніколи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про результати опитування, які показали, скільки українців підтримує членство в ЄС.

Також "Коментарі" писали, що невеликий підрозділ ЗСУ ефективно розгромив натівські війська на навчаннях у Естонії.