В программе Maischberger на немецком телевидении военный историк Зенке Найтцель заявил:

Угроза реальна: в Германии назвали, когда Россия нападет на НАТО

"Путин в известном смысле перешел Рубикон! В ближайшие три года может произойти военное столкновение между Россией и НАТО. И вполне возможно, что наши войска будут сражаться в Литве. В следующем году, через два, через три — никто не знает, но опасность реальна".

По мнению Найтцеля, Путина подталкивают к агрессии несколько факторов:

"Важную роль играет администрация Трампа, которая, по мнению Путина, не подвержена войне. Большие затраты России на перевооружение также не имеют значения. И, конечно, тот факт, что мы постепенно становимся сильнее. Вопрос в том: если Путин уже решился — а в НАТО многие так считают, и я тоже, — будет ли он ждать, пока мы сможем сказать, что у Бундесвера теперь достаточно дронов? Нет, пожалуй, не будет".

Недавние инциденты с дронами и истребителями МиГ-31 в Эстонии показывают, по мнению историка, начало нового этапа в отношениях с Россией:

"Мы больше не живем в мире. Но мы и не в объявленной войне. Мы где-то между. НАТО рассматривает сценарий гибридной войны: ослабление Запада, создание атмосферы неуверенности с целью разрушить НАТО и ЕС и вернуть контроль над восточноевропейскими странами. А потом бросить вызов разъединенному Западу, направив солдат, например, на Шпицберген или другие точки".

Найтцель считает, что Европа пока не готова:

"Государство обязано обеспечить безопасность. Недопустимо, чтобы над аэропортами и военными базами летали дроны. Проблема в том, что система безопасности у нас осталась с 1950-х годов. Мы должны гораздо больше инвестировать в ПВО. В этом смысле, возможно, мы должны быть почти благодарны этим дронам – они показывают срочность необходимости действовать".

