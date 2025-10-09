У програмі Maischberger на німецькому телебаченні військовий історик Зенке Найтцель заявив:

Загроза реальна: у Німеччині назвали, коли Росія нападе на НАТО

"Путін у певному сенсі перейшов Рубікон! Протягом найближчих трьох років може статися військове зіткнення між Росією та НАТО. І цілком можливо, що наші війська боротимуться у Литві. Наступного року, за два, за три — ніхто не знає, але небезпека реальна".

На думку Найтцеля, Путіна підштовхують до агресії кілька факторів:

"Важливу роль відіграє адміністрація Трампа, яка, на думку Путіна, не схильна до війни. Великі витрати Росії на переозброєння також мають значення. І, звичайно, той факт, що ми поступово стаємо сильнішими. Питання в тому: якщо Путін уже зважився — а в НАТО багато хто так вважає, і я теж, — чи чекатиме він, поки ми зможемо сказати, що Бундесвер тепер має достатньо дронів? Ні, мабуть, не буде".

Нещодавні інциденти з дронами та винищувачами МіГ-31 в Естонії показують, на думку історика, початок нового етапу у відносинах із Росією:

"Ми більше не живемо у світі. Але ми й не в оголошеній війні. Ми десь між. НАТО розглядає сценарій гібридної війни: ослаблення Заходу, створення атмосфери невпевненості з метою зруйнувати НАТО та ЄС та повернути контроль над східноєвропейськими країнами. А потім — кинути виклик роз'єднаному Заходу, направивши солдатів, наприклад, на Шпіцберген чи інші точки".

Найтцель вважає, що Європа наразі не готова:

"Держава зобов'язана забезпечити безпеку. Неприпустимо, щоб над нашими аеропортами та військовими базами літали дрони. Проблема в тому, що безпекова система у нас залишилася з 1950-х років. Ми повинні набагато більше інвестувати у ППО. У цьому сенсі, можливо, ми повинні бути майже вдячні цим дронам — вони показують терміновість необхідності діяти".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Уряд Німеччини дозволить поліції збивати невідомі дрони.