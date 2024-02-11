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Трамп заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО

Дональд Трамп сказал, что не будет защищать некоторые страны НАТО в случае атаки России и позволит Путину делать все, что ему захочется.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. В Белом доме подвергли резкой критике слова Трампа, который позволил бы делать России все, что ей вздумается.

Трамп заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО

Дональд Трамп поддерживает атаку России на некоторые страны НАТО. Фото из открытых источников

10 февраля Дональд Трамп выступил в Южной Каролине перед своими поклонниками и рассказал о диалоге с одним из лидеров стран НАТО. По словам Трампа, он в случае победы на выборах США и нападения России, не будет защищать некоторых из членов НАТО.

"Один из президентов великой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим, и нас атакует Россия, вы защитите нас?". Я сказал: "Ты не заплатил, ты просрочил? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрил ее делать все, что ей вздумается. Вы должны платить", – ответил Трамп.

На заявления Дональда Трампа отреагировал спикер белого дома Эндрю Бейтс, раскритиковавший слова бывшего президента США.

"Поощрение вторжения к нашим ближайшим союзникам со стороны убийственных режимов ужасно и безосновательно — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику дома", — сказал Бейтс.

Напомним, что после нападения России на Украину в 2014 году страны НАТО договорились за 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП страны. В 2014 году 2% выплачивали 3 страны, а в 2022 это количество выросло до 7. После полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны также начали увеличивать расходы на оборону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд США принял решение не в пользу Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о приближении Третьей мировой и указал, что до критического момента осталось 60 дней.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2024/feb/11/donald-trump-says-he-would-encourage-russia-to-attack-nato-countries-who-dont-pay-bills
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