Трамп заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощряет Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды. В Белом доме подвергли резкой критике слова Трампа, который позволил бы делать России все, что ей вздумается.



Дональд Трамп поддерживает атаку России на некоторые страны НАТО. Фото из открытых источников

10 февраля Дональд Трамп выступил в Южной Каролине перед своими поклонниками и рассказал о диалоге с одним из лидеров стран НАТО. По словам Трампа, он в случае победы на выборах США и нападения России, не будет защищать некоторых из членов НАТО.

"Один из президентов великой страны встал и сказал: "Сэр, если мы не заплатим, и нас атакует Россия, вы защитите нас?". Я сказал: "Ты не заплатил, ты просрочил? Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрил ее делать все, что ей вздумается. Вы должны платить", – ответил Трамп.

На заявления Дональда Трампа отреагировал спикер белого дома Эндрю Бейтс, раскритиковавший слова бывшего президента США.

"Поощрение вторжения к нашим ближайшим союзникам со стороны убийственных режимов ужасно и безосновательно — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику дома", — сказал Бейтс.

Напомним, что после нападения России на Украину в 2014 году страны НАТО договорились за 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП страны. В 2014 году 2% выплачивали 3 страны, а в 2022 это количество выросло до 7. После полномасштабного вторжения России в Украину некоторые страны также начали увеличивать расходы на оборону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд США принял решение не в пользу Трампа.

Также "Комментарии" писали, что Трамп заявил о приближении Третьей мировой и указал, что до критического момента осталось 60 дней.