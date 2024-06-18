Украина должна получить приглашение в НАТО на юбилейном саммите: СМИ озвучили прогноз

В июле лидеры стран-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на саммит, посвященный 75-летию альянса. Он станет возможностью отметить достижения НАТО с 1949 года, и при нормальных обстоятельствах такой подход мог бы быть уместным. Но сейчас не обычные времена, и все внимание будет приковано к тому, что Альянс делает или не делает в отношении Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

"Вместо того, чтобы праздновать свою историю, НАТО должно войти в историю на саммите, направив Украине приглашение вступить в альянс. Приглашение не означает немедленного членства, но оно демонстрирует приверженность", — говорится в статье.

Некоторые члены НАТО не хотят, чтобы Украина вступала в альянс, пока она находится в состоянии войны с Россией, поскольку есть опасения, что членство Украины в альянсе приведет к срабатыванию статьи 5 НАТО о взаимной обороне.

"Но война не означает, что НАТО может сидеть сложа руки и ничего не делать для продвижения Украины к членству на саммите. Существует огромное политическое пространство между повторением устаревших формулировок из предыдущих коммюнике саммита о стремлении Украины к НАТО и немедленным принятием Киева в Альянс. Существует золотая середина, которой следует придерживаться", – пишет The Hill.

При этом авторы материала отмечают, что параллельно с приглашением члены НАТО должны удвоить свои усилия, чтобы вооружить Украину для победы над Россией, а не просто для выживания в войне.

Также издание отмечает, что есть веские основания для того, чтобы направить Украине приглашение вступить в НАТО.

Прежде всего, приглашение Украины в НАТО является логическим завершением того, что Альянс уже обещал в каждом коммюнике саммита, начиная с 2008 года, это просто следующий шаг в процессе, отмечает The Hill.

Перспективы Украины в ЕС также являются примером того, как страна, находящаяся в состоянии войны, может начать формальный процесс вступления в организацию, имеющую соглашение о взаимной безопасности. Статья 5 НАТО также не должна помешать приглашению Украины вступить в альянс на саммите.

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