Україна має стати членом НАТО: Швеція зробив важливу заяву

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон виступив із жорсткою заявою на підтримку майбутнього членства України в НАТО. За його словами, Київ має отримати чітку та довгострокову перспективу вступу до Альянсу, а жодна зовнішня сила не має права блокувати цей процес.

Як повідомляє POLITICO, шведський уряд вважає, що кожна європейська країна має право приєднатися до НАТО, якщо відповідає необхідним критеріям. Йонсон підкреслив, що безпекове питання Європи не повинно залежати від позиції третіх держав, натякаючи на спроби Росії впливати на рішення Альянсу.

У Стокгольмі впевнені, що Україна вже сьогодні здатна стати одним із ключових військових активів НАТО. Міністр оборони виділив одразу кілька причин, чому інтеграція Києва вигідна всьому блоку.

Насамперед йдеться про колосальний бойовий досвід української армії, який не має аналогів у сучасній Європі. Йонсон окремо наголосив на масштабі українських збройних сил, поставивши риторичне запитання: “Де ще в Європі можна знайти 110 бригад?”.

Ще одним чинником він назвав стрімкий розвиток української оборонної індустрії. Після повномасштабного вторгнення Росія фактично підштовхнула Україну до масштабної реформи військово-промислового сектору. Київ провів дерегуляцію, відкрив ринок для конкуренції та різко збільшив виробництво озброєнь.

Шведський міністр також наголосив на здатності України швидко впроваджувати інновації безпосередньо в умовах реальної війни – від безпілотників до нових систем ведення бою.

Йонсон визнав, що всередині НАТО зберігаються серйозні розбіжності щодо перспектив вступу України. Деякі країни побоюються, що прискорене зближення з Києвом може спричинити пряму конфронтацію Альянсу з Росією.

Незважаючи на це, Швеція продовжує займати одну з найжорсткіших проукраїнських позицій усередині НАТО та наполягає на подальшому поглибленні співпраці з Києвом.

