Может решиться судьба НАТО: Рубио заинтриговал заявлением по поводу предстоящего саммита в Анкаре

В июле на саммите НАТО в Анкаре будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа по Североатлантическому Альянсу. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает The Guardian.

Рубио назвал предстоящий саммит в Анкаре "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО", поскольку лидерам, по его словам, придется реагировать на "разочарование Трампа "реакцией альянса на наши операции на Ближнем Востоке".

"Этот вопрос придется решить, этот вопрос не будет решен или рассмотрен сегодня. Этот вопрос обсудят лидеры", — сказал госсекретарь.

Также Марко Рубио акцентировал внимание на заявлении Дональда Трампа о направлении 5 тысяч военных в Польшу.

"Соединенные Штаты продолжают иметь глобальные обязательства, которые они должны выполнять по развертыванию наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не наказание, это просто что-то, что продолжается, и это существовало раньше", — добавил Рубио.

По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, заключенное путем переговоров.

"Это всегда наш приоритет. Это остается нашим приоритетом по отношению к Кубе", — сказал госсекретарь.

