Может решиться судьба НАТО: Рубио заинтриговал заявлением по поводу предстоящего саммита в Анкаре

Кравцев Сергей
В июле на саммите НАТО в Анкаре будут обсуждать "разочарование" американского президента Дональда Трампа по Североатлантическому Альянсу. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио, сообщает The Guardian.
НАТО. Фото: из открытых источников
Рубио назвал предстоящий саммит в Анкаре "одним из важнейших саммитов лидеров в истории НАТО", поскольку лидерам, по его словам, придется реагировать на "разочарование Трампа "реакцией альянса на наши операции на Ближнем Востоке".
Также Марко Рубио акцентировал внимание на заявлении Дональда Трампа о направлении 5 тысяч военных в Польшу.
По словам Рубио, президент США Дональд Трамп всегда предпочитает мирное соглашение, заключенное путем переговоров.
