Украина пессимистически настроена по вступлению в НАТО перед саммитом в Вильнюсе – СМИ

Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина получит определенные гарантии безопасности, рассчитанные на долгосрочную военную помощь и обучение украинских солдат. Однако Украина не получит конкретных шагов по пути к членству в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Украина пессимистически настроена по вступлению в НАТО. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине не хватает решения, которое помогло бы ускорить вступление в НАТО, то есть "ясность по приглашению Украины на вступление" в военный альянс.

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На следующий же день президент США Джо Байден подчеркнул, что Украина "еще не готова" вступить в НАТО. Американский президент объяснил, что Украина должна отвечать всем требованиям организации, в частности, это демократизация и ряд других вопросов. Таким образом, Байден предлагает оказывать Украине военную помощь по примеру Израиля. "Стратегия дикобраза" предполагает, что Украина станет высокомилитаризованной страной, которую будет тяжело победить.

Однако украинское правительство считает, что членство в НАТО является единственной долгосрочной гарантией безопасности против России.

"Если НАТО обещает Украине членство после завершения войны, это определенным образом позволяет России медлить с войной", – считает эксперт из аналитического центра Chatham House Арина Луцевич.

Британский дипломат, работавший в Москве Джон Форман, говорит о "повторении большой бухарестской выдумки", когда Украине и Грузии на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году отказались предложить план действия по членству в Альянсе и указали, что обе страны когда-нибудь смогут стать членами НАТО. Впоследствии Россия напала на Грузию, а затем на Украину, тогда как страны Балтии, которые были членами НАТО, не находятся под угрозой прямой военной агрессии со стороны Москвы.

Владимир Зеленский объявил, что не поедет на саммит НАТО, если там не будут приняты важные для Украины решения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия призывает НАТО обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

Также "Комментарии" писал о Зеленском, который рассказал, когда Путин захочет пойти на переговоры по завершению войны.