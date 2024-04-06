Украина в НАТО: в Кабмине намекнули, стоит ли надеяться на позитивное решение саммита в Вашингтоне

Приглашение Украины в НАТО не может быть привязано к саммиту, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. Поэтому не стоит уже сейчас строить завышенных ожиданий о предстоящего мероприятия. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет "РБК-Украина".

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Ольга Стефанишина дала понять, что на саммите в Вашингтоне не обязательно должно быть принято какое-то важное решение для Украины, ведь НАТО не имеет привычки привязывать важные решения к проведению саммитов. Поэтому приглашение Украины вступить в Альянс не обусловлено четкими сроками.

"Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, может быть с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент", – считает чиновница.

Отметим, саммит НАТО в Вашингтоне – саммит НАТО, который состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящен 75-летию Альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время саммита НАТО в Вильнюсе.

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