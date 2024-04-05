На что сегодня способно НАТО: ждать ли сильных решений по Украине

В четверг, 4 апреля, НАТО исполнилось 75 лет. По этому поводу была встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе. В тот же день состоялось заседание Совета НАТО-Украина. Было много слов о важности помогать нашей стране выстоять в войне с Россией. Но, увы, мало конкретики. Неудивительно, что некоторые представители ВСУ считают, что Запад оторван от реальности и слишком пассивен. В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал некоторых партнеров за то, что те, глядя на продолжающийся ракетный террор нашей страны со стороны РФ, никак не решаться принять политические решения – и выделить нам необходимые системы ПВО. Как оцениваете позицию НАТО и заявления украинской стороны? Каким образом ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

НАТО переживает серьезный кризис

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов констатирует, что НАТО в год своего 75-летия переживает серьезный кризис, связанный с надежностью гарантий американского вмешательства в возможную европейскую войну.

"Заявления группы Трампа – лишь самая заметная часть общей дискуссии в США о роли и месте страны и глобальной системы безопасности. Европейские члены НАТО увеличивают оборонные бюджеты и просчитывают возможности защиты в случае ограниченной помощи со стороны США. Страны Запада осознают рост рисков российской военной агрессии и пересматривают старые планы еще времен "холодной войны" по противодействию масштабному сухопутному наступлению с востока", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что, если присутствие американских войск и средств ПРО в Европе будет сокращаться, то европейские страны НАТО должны восполнить это увеличением своих военных ресурсов.

пусть и со сложными формулировками и перечнем условий. Для достижения этой цели украинской стороной реализуется адаптированная Годовая национальная программа, для выполнения которой разработаны детальные планы действий органов исполнительной власти. Они предусматривают как реформы в военной области, так и в направлении демократии и верховенства права. Украина имеет достаточную мотивацию для реализации всех намеченных планов и выполнения индикаторов", – уверяет Игорь Попов. "В Украине существует общественный консенсус по вступлению в Альянс, и это направление также закреплено в Конституции. 9-11 июля этого года в Вашингтоне состоится юбилейный саммит, и Украина хотела бы получить приглашение к членству

Однако главный вызов, по его словам, – политическая готовность руководства НАТО к такому шагу. И шансы на такое решение пока не высоки.

"Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с инициативой создания фонда помощи Украине в размере 100 млрд долларов, что может выглядеть как попытка подменить гарантии безопасности деньгами. Конечно, средства для укрепления безопасности и восстановления экономики нужны, но они не заменят гарантий коллективной безопасности", – считает эксперт.

Он напоминает, что Россия категорически против любого решения о вступлении Украины в НАТО – и настаивает на определении нейтрального статуса. При этом, вследствие начала агрессивной войны РФ уже получила стратегические потери в виде вступления Швеции и Финляндии в НАТО. И теперь борьба за отказ от принятия Украины в Альянс является приоритетом для российской политики.

"Задача Украины – убедить западные элиты в том, что для интересов безопасности их стран более выгодно включить нашу страну в контур коллективной безопасности, чем согласиться на существование нейтральной "буферной зоны". Решением этой амбициозной задачи занимаются все виды украинской дипломатии – президент, МИД, парламентские делегации, общественные инициативы. Следует отметить создание президентским указом международной группы содействия евроатлантической интеграции, которую возглавили глава ОП А.Ермак и экс-генсек НАТО А.Расмуссен. В состав группы входят авторитетные западные политики – Б.Джонсон, Д.Грибаускайте, А.Квасневский, К.Бильдт и другие деятели, поддерживающие курс Украины. Они проводят встречи с правительствами стран-членов НАТО и формируют позицию по поводу приглашения нашей страны в Альянс", – рассказал Игорь Попов.

Решение Вашингтонского саммита по поводу Украины, отмечает эксперт, будет в деталях выписываться буквально накануне самого мероприятия. Важным будет каждое слово в сложных дипломатических формулировках.

"Это в любом случае будет "сильный сигнал", но вот наличие собственно приглашения пока является сверхзадачей, и борьба за нее будет продолжаться", – констатирует эксперт Украинского института будущего.

Многое станет ясно на Вашингтонском саммите

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что в отношениях Украины и НАТО на данном участке заметна тенденция к реалистическому восприятию роли друг друга в системе континентальной безопасности Европы.

"После завышенных и повышенных ожиданий приглашения Украины в Альянс в 2023 году, пришло время трезвого осадка, – считает эксперт. – Через год Украина так и не смогла преодолеть сопротивление двух крупнейших "столпов" НАТО – Вашингтона и Берлина. Мы не продвинулись в кампании поддержки украинских амбиций в общественной среде стран НАТО. Остается соблазн использования "украинского вопроса" со стороны Венгрии и Словакии, рассматривающих вопросы вступления Украины в НАТО в качестве инструмента торга с Брюсселем и Вашингтоном".

США и Германия соблюдают осторожную практику "красных линий", планируя использовать невступление Украины в Альянс как переговорный козырь в проектируемых переговорах с РФ по завершению войны, подчеркивает Олег Постернак.

Вместе с тем, продолжает он, самая большая проблема, сдерживающая желание принять Украину сейчас в НАТО – это отсутствие консенсуса западного общества в данном вопросе.

"Политически это очень опасная тема, – уверен эксперт. – Ведь российские операции влияния и подыгрывающие им некоторые политсилы в странах НАТО будут использовать войну в Украине как токсичную пугалку, спекулируя на страхе европейцев участвовать в боевых действиях в случае вхождения воюющей Украины в Альянс".

Вместе с тем, отмечает политтехнолог, если Вашингтонский саммит не будет наполнен действенным и результативным содержанием, можно прогнозировать медленное охлаждение украинцев к перспективе евроатлантической интеграции.

"Формирование отдельных фондов в 100 миллиардов или трансформационная миссия отдельных членов НАТО в Украине – этого очень мало сейчас, когда есть серьезная угроза перехвата Россией большей инициативы в войне в свою пользу. Политическое приглашение Украины на юбилейном саммите стало бы оптимистичным проявлением поддержки и солидарности западного мира с нашей страной, – считает Олег Постернак. – И автоматически усложняло бы использование вступления Украины в НАТО – в качестве торгового лота в ходе переговоров с Россией".

Мы имеем полное право требовать от НАТО больше военной помощи

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Следует понимать, что ракеты для ПВО – не то оружие, которое может быть быстро предоставлено. К тому же, на фоне глобального обострения, гипотетического вспыхивания новых войн, не все готовы расстаться со своими запасами такого рода".

При этом, отмечает эксперт, Украина абсолютно правильно просит у партнеров больше оружия и боеприпасов.

"Но почему мы не думали о наращивании собственных запасов до широкомасштабной российской агрессии, которой нас предупреждали? В то же время, – факт, что безопасность нашей страны сейчас влияет и на общеевропейскую безопасность, как минимум. Потому мы имеем полное право требовать от того же НАТО больше военной помощи в целом и ПВО — в частности", – считает Сергей Таран.

По его мнению, много важных решений могут принять на июльском саммите НАТО в США.

"Возможно, члены НАТО даже создадут тот самый Фонд в 100 млрд долларов — специально для помощи Украине. Это удобно тем, что решения о выделении такой помощи принимало бы руководство НАТО, а не правительство отдельных стран, как сейчас (а в каждой стране — свои особенности, свои дискуссии, свои подходы), – поясняет эксперт. – Для нас важно не просто удержать уровень нынешнего сотрудничества с Альянсом, но и получить на грядущем саммите четкий ответ — когда и при каких условиях Украина может стать членом данного блока".

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