Главная Новости Мир НАТО Украинцы учат Альянс: Кристофер Каволи признал преимущество украинского опыта в управлении системами Patriot
Украинцы учат Альянс: Кристофер Каволи признал преимущество украинского опыта в управлении системами Patriot

НАТО перенимает опыт ВСУ: генерал Каволи рассказал, как сами учатся использовать Patriot

26 марта 2026, 22:26
Недилько Ксения

Украинские военные не только овладели современными западными технологиями в рекордно короткие сроки, но и начали делиться собственными наработками с иностранными партнерами. Об этом заявил командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

По словам генерала, сложность зенитно-ракетных комплексов Patriot обычно требует продолжительной подготовки персонала, однако украинские специалисты продемонстрировали чрезвычайные способности. "Мы очень долго тренируем ребят, чтобы они могли ею управлять. А украинцы привлекли к этому своих лучших людей, и они освоили систему очень быстро и теперь как рыба в воде", — отметил Каволи.

Более того, реальный боевой опыт Украины стал источником новых знаний для самого Североатлантического союза. Генерал подчеркнул, что интеграция западного оружия в украинскую систему обороны породила инновационные подходы, изучаемые в НАТО.

"На самом деле сейчас мы даже учимся у них некоторым методам использования этих систем", — признался Кристофер Каволи, добавив, что Patriot — это сложнейшая техника, эффективность которой украинцы раскрыли по-новому.

Такое признание со стороны топ-командующего НАТО в очередной раз подтверждает высокий уровень экспертизы украинских зенитчиков, создающих в условиях интенсивных обстрелов новые стандарты современной противовоздушной обороны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на учениях Hedgehog в Эстонии небольшое подразделение Вооруженных сил Украины продемонстрировало неожиданно высокий уровень боевой эффективности, "разгромив" натовские войска. Об этом ранее сообщило издание The Wall Street Journal, а теперь украинские военные раскрыли новые детали операции на своих официальных страницах.



