Українці навчають Альянс: Крістофер Каволі визнав перевагу українського досвіду в управлінні системами Patriot

Українські військові не лише опанували сучасні західні технології в рекордно короткі терміни, а й почали ділитися власними напрацюваннями з іноземними партнерами. Про це заявив командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

За словами генерала, складність зенітно-ракетних комплексів Patriot зазвичай вимагає тривалої підготовки персоналу, проте українські фахівці продемонстрували надзвичайні здібності. "Ми дуже довго тренуємо хлопців, щоб вони могли нею керувати. А українці залучили до цього своїх найкращих людей, і вони освоїли систему дуже швидко і тепер, як риба у воді", — зазначив Каволі.

Більше того, реальний бойовий досвід України став джерелом нових знань для самого Альянсу. Генерал підкреслив, що інтеграція західної зброї в українську систему оборони породила інноваційні підходи, які тепер вивчають у НАТО.

"Насправді зараз ми навіть вчимося у них деяким методам використання цих систем", — зізнався Крістофер Каволі, додавши, що Patriot — це надзвичайно складна техніка, ефективність якої українці розкрили по-новому.

Таке визнання з боку топ-командувача НАТО вкотре підтверджує високий рівень експертизи українських зенітників, які в умовах інтенсивних обстрілів створюють нові стандарти сучасної протиповітряної оборони.

