Украине предложат членство в НАТО в обмен на территории: согласятся ли украинцы

НАТО в обмен на территории, это то, о чем было не принято особо говорить ранее в качестве способа завершения войны, но теперь начало формализовываться , заявил политтехнолог Олег Постернак.

Украина НАТО

"Конечно, юридически Украина от территорий не откажется, поэтому расчет может идти о "закрытии глаз", ведь на бумаге останется непризнание оккупации, а фактически это придется сделать", — считает эксперт.

По его словам, с подачи Financial Times сегодня стало известно, что президент США Джо Байден может дать согласие сменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. При этом, добавляет эксперт, Марк Рютте – новый генсек НАТО – сделал оптимистическое заявление об обязанности НАТО сделать свою часть работы в выполнении обязательств перед Украиной.

В этой формуле, говорит Постернак, завершение войны не имеет ничего сенсационного. Еще в январе 2023 года уже покойный Киссинджер, когда заявил, что членство Украины в НАТО было бы уместным результатом. Кроме того, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2023 году высказывал предложение о присоединении Украины к альянсу, но без оккупированных Россией территорий.

Кроме того, в западном общественном мнении делался предварительный фрейминг позиции. Речь идет о заявлении руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Енссена в августе 2023 года о том, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на отказ от части своих территорий.

"В этом сложном уравнении пока много неизвестных. Первая – удастся ли склонить РФ к принятию этого факта, ведь Кремль и начинал войну под предлогом недопущения расширения НАТО. Хотя 2024-й — не 2022-й год и многие геополитические обстоятельства изменились, включая вступление в НАТО Швеции и Финляндии в Альянс", — говорит Постернак.

Другое дело, по его словам, насколько для стран НАТО стал безальтернативным сценарий обеспечения вступления Украины. Все сознательные аналитики и эксперты скажут, что кроме коллективного зонтика НАТО больше не существует ни одного инструмента защиты Украины от нового нападения РФ, который будет уже с учетом ошибок вторжения в 2022 году. У этого вопроса нет пока твердого и уверенного ответа, говорит Постернак.

"Третья вещь – консенсус в самом НАТО о вступлении Украины. Ведь есть Венгрия, Словакия, Германия, ранее выражавшие оговорку. Хотя, в случае дискуссии о вступлении Украины в НАТО в качестве компенсации за потерю территорий для некоторых из этих стран, возможность завершения войны в регионе становится привлекательным фактором", — говорит эксперт.

И еще, по его словам, нужно понимать, как все это воспримет украинский народ.

"Очевидно, что это будет референдум, потому что это чрезвычайно удобный способ снять политические спекуляции, которую будут проводить оппоненты действующей власти или неофиты-политики, пытаясь ударить по рейтингу Зеленскому месседжу о потерях территорий", — подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден под завершение своей президентской каденции может продвинуть заявку на членство Украины в НАТО.



