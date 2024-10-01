Украине предложат членство в НАТО в обмен на территории: согласятся ли украинцы

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Ткачик Олеся
НАТО в обмен на территории, это то, о чем было не принято особо говорить ранее в качестве способа завершения войны, но теперь начало формализовываться , заявил политтехнолог Олег Постернак.
Украина НАТО
По его словам, с подачи Financial Times сегодня стало известно, что президент США Джо Байден может дать согласие сменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. При этом, добавляет эксперт, Марк Рютте – новый генсек НАТО – сделал оптимистическое заявление об обязанности НАТО сделать свою часть работы в выполнении обязательств перед Украиной.
В этой формуле, говорит Постернак, завершение войны не имеет ничего сенсационного. Еще в январе 2023 года уже покойный Киссинджер, когда заявил, что членство Украины в НАТО было бы уместным результатом. Кроме того, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2023 году высказывал предложение о присоединении Украины к альянсу, но без оккупированных Россией территорий.
Кроме того, в западном общественном мнении делался предварительный фрейминг позиции. Речь идет о заявлении руководителя аппарата генсека НАТО Стиана Енссена в августе 2023 года о том, что Киев может получить членство в Альянсе в обмен на отказ от части своих территорий.
Другое дело, по его словам, насколько для стран НАТО стал безальтернативным сценарий обеспечения вступления Украины. Все сознательные аналитики и эксперты скажут, что кроме коллективного зонтика НАТО больше не существует ни одного инструмента защиты Украины от нового нападения РФ, который будет уже с учетом ошибок вторжения в 2022 году. У этого вопроса нет пока твердого и уверенного ответа, говорит Постернак.
И еще, по его словам, нужно понимать, как все это воспримет украинский народ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Байден под завершение своей президентской каденции может продвинуть заявку на членство Украины в НАТО.
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