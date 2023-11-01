Уже получил положительные реакции от западных чиновников: кто заменит Столтенберга в НАТО

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте публично объявил о том, что проявляет интерес занять должность нового генсека НАТО. Якобы чиновник уже получил первые положительные сигналы от ряда западных чиновников, которые не против, чтобы Рютте заменил на посту генсека НАТО Столтенберга. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Столтенберг и Рютте. Фото: из открытых источников

В материале говорится о том, что трое западных чиновников, которые пожелали не называть свои имена, заявили, что Рютте получит широкую поддержку и поэтому имеет высокие шансы занять пост генсека НАТО.

Собеседники издания считают, что Марка Рютте поддержат, в первую очередь, страны Восточного фланга НАТО, так как они будут учитывать позицию кандидата по войне в Украине.

При этом отмечается, что итоговое решение стран-членов Альянса будет зависеть от кулуарных соглашений и лоббирования. Рютте важно заручиться поддержкой всех членов НАТО, в частности лидер блока США.

Издание подчеркивает, что на сегодняшний день премьер Нидерландов имеет поддержку ряда западных стран, но не имеет однозначного одобрения среди американских законодателей, которые ранее не имели с ним знакомства, что может стать препятствием на пути к председательству в НАТО.

Минусом для Рютте может стать его позиция, как премьера Нидерландов, ведь за то время, что Рюттте находится во главе правительства Нидерландов, эта страна так и не выполнила свои обязательства по расходам на оборону.

Препятствием для назначения Марка Рютте также может стать то, что он мужчина, потому как уже давно ведутся разговоры о том, что ряд стран в Альянсе хотят видеть на посту генсека впервые в истории женщину.

Читайте также на портале "Комментарии" - Швецию снова не пускают в НАТО: кто в Альянсе против.



