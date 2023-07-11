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США отреагировали на резкие заявления Зеленского по поводу саммита НАТО

Представитель США ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего последние изменения на саммите НАТО "беспрецедентными и абсурдными".

сегодня, 17:10 comments2078
Автор:
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Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на сообщение, что на саммите НАТО в Вильнюсе проходят новые обсуждения формулировок о членстве Украины в военном альянсе. На слова Зеленского ответил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

США отреагировали на резкие заявления Зеленского по поводу саммита НАТО

Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация находится на полпути в Литву и получила сигналы об изменении в документе по приглашению Украины в НАТО. Зеленский называет такие действия "беспрецедентными и абсурдными", отмечая, что в документе нет никаких временных рамок по членству Украины в НАТО.


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Американский чиновник Джон Кирби прокомментировал заявления президента Украины.

"Да, есть разочарование, есть желание быстро закончить эту войну, и все это мы понимаем", — сказал Кирби и добавил, что "конечно, мы разделяем многие из этих беспокойств".

Напомним, что Зеленский назвал последние действия НАТО оставляющими возможность для будущих торгов и переговоров с Россией относительно украинского членства в альянсе. По мнению президента Украины, таким образом это будет мотивировать Россию и в дальнейшем совершать агрессивные действия и террор. Зеленский считает, что НАТО показало слабость перед Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме рассказали на сколько возможно вступление Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о президенте Польши Анджее Дуде, который сообщил, при каких условиях его страна введет свои войска в Украину.





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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-11-23/index.html
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