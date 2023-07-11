В Белом доме рассказали на сколько возможно вступление Украины в НАТО

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Украина должна выполнить ряд требований, чтобы стать членом НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Представитель Белого дома Джон Кирби. Фото из открытых источников

Джон Кирби указывает, что Украина осуществляет определенные изменения в верховенстве права, проводит политические реформы, даже несмотря на войну. Таким образом представитель Белого дома уверяет, что в будущем Украина сможет присоединиться к военному альянсу.

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"Мы верим, что НАТО – это будущее Украины. Я имею в виду, о чем альянс договорился еще в 2008 году", — говорит Джон Кирби.

Несмотря на это Кирби указывает, что членство Украины в НАТО сегодня практически невозможно из-за войны с Россией.

"Конечно, они сейчас воюют. Так что членство в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это приведет к войне НАТО с Россией", — сказал Кирби.

Напомним, что за день до саммита НАТО в Вильнюсе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не совершать ошибку 2008 года, когда военный альянс не дал четких гарантий Украине и Грузии относительно вступления в альянс. Вскоре Россия беспрепятственно напала на Грузию, а затем и на Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский резко высказался по поводу последних изменений на саммите НАТО: беспрецедентно и абсурдно.

Также "Комментарии" писали о реакции Северной Кореи, назвавшей решение США по Украине преступным актом. А премьер-министр Камбоджи просит пожалеть украинский народ и не использовать кассетные боеприпасы. Украинский посол также отреагировал на заявления по поводу кассетных бомб и указал, что Украина не хотела бы использовать это оружие на своей территории.