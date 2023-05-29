В Чехии заговорили о войне между НАТО и Россией: как будут воевать

Военный рассказал, что в его стране вооруженные силы уже начали готовиться к потенциальному интенсивному конфликту, ведь Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом.

В Чехии заговорили о вероятности войны между Россией и НАТО. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка, пишет Novink.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая является наихудшим сценарием для нас, невозможна, она возможна", — сказал он.

Кроме того, он напомнил, что Чехия является членом НАТО. Поэтому у членства есть свои преимущества и определенные обязанности.

"Если начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса", — добавил он.

Он заявил, что в таком случае Чехия примет во внимание опыт войны России против Украины, чтобы укрепить нацбезопасность и преодолеть зависимость от поставок энергоносителей России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Чехии предостерег Украину от поспешного решения по контрнаступлению. Чешский президент Петр Павел во время своего визита предостерег руководство Украины от принятия поспешных решений по контрнаступлению. Издание пишет, что во время встречи с президентом Зеленским и премьер-министром Шмыгалем Павел сказал, что у Украины больше нет того элемента неожиданности, который помог на Харьковском и Херсонском направлении в 2022 году. Павел сказал, что Зеленский попросил его и его словацкую коллегу Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружили по одной украинской механизированной бригаде перед долгожданным контрнаступлением. Чешский президент рассказал, что призвал Шмыгаля не "подталкивать Зеленского к более быстрому темпу до того, как Украина будет полностью готова".