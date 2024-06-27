В Эстонии рассказали, какую цель должно поставить НАТО в российско-украинской войне

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Кравцев Сергей
В НАТО должны поставить победу Украины в войне как цель. Партнеры должны обеспечить Украине достаточную военную поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает пресс-служба Альянса.
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
По мнению премьера Эстонии, война в Украине имеет решающее значение для безопасности всего трансатлантического сообщества. Поэтому необходимо союзническое обязательство долгосрочной поддержки Украины.
Она также добавила, что все элементы помощи также следует рассматривать как усиление поддержки Украины на пути к ее членству.
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Также издание "Комментарии" сообщало – партнеры НАТО рассматривают варианты долгосрочного финансирования помощи Киеву. Многие союзники в Альянсе уклоняются от принятия конкретных многолетних обязательств по расходам на помощь Украине. Об этом пишет издание "Bloomberg".
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