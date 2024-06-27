В Эстонии рассказали, какую цель должно поставить НАТО в российско-украинской войне

В НАТО должны поставить победу Украины в войне как цель. Партнеры должны обеспечить Украине достаточную военную поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает пресс-служба Альянса.

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Цена, которую мы платим за поддержку Украины в ее усилиях победить над российским империализмом, ничтожна по сравнению с тем, что было бы, если бы агрессия окупилась. И мы должны поставить победу как цель", — сказала премьер.

По мнению премьера Эстонии, война в Украине имеет решающее значение для безопасности всего трансатлантического сообщества. Поэтому необходимо союзническое обязательство долгосрочной поддержки Украины.

"Украина будет тратить 0,25% нашего ВВП на военную помощь в течение следующих четырех лет. Если бы все союзники сделали то же самое, это обеспечило бы Украине достаточную военную помощь, чтобы выиграть войну", — заявила Каллас.

Она также добавила, что все элементы помощи также следует рассматривать как усиление поддержки Украины на пути к ее членству.

"Ключевой урок, который мы извлекли из последних десятилетий, состоит в том, что серые зоны являются источниками конфликтов. И наша обязанность — продолжить процесс членства Украины в НАТО", — сказал Кая Каллас.

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Также издание "Комментарии" сообщало – партнеры НАТО рассматривают варианты долгосрочного финансирования помощи Киеву. Многие союзники в Альянсе уклоняются от принятия конкретных многолетних обязательств по расходам на помощь Украине. Об этом пишет издание "Bloomberg".



