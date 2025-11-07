У Німеччині відповіли від чого тепер залежить рішення Путіна про напад на НАТО

Рубрики
Багато хто з західних військових аналітиків помилково вважає, що, доки триває війна в Україні Росія нібито не наважиться на війну проти будь-якої країни НАТО. Насправді це може бути помилковим твердженням. Насправді попри війну проти України, Москва зберегла достатньо ресурсів, щоб здійснити невелику, локальну атаку проти території НАТО в будь-який момент. Рішення Кремля залежить від трьох ключових факторів та реакції Заходу. Таку думку висловив генерал-лейтенант німецьких збройних сил Александер Зольфранк.
Генерал-лейтенант акцентував, що можливе рішення Москви про напад на НАТО залежатиме від трьох ключових факторів: військової потужності Росії, бойового досвіду, якості її керівництва.
Військовий зауважив, що гібридні дії Москви, зокрема проникнення безпілотників, є частиною ширшої концепції, яка також включає війну проти України.
За його словами, мета Кремля – провокувати НАТО, перевіряти його реакцію, а також посіяти страх і невпевненість, щоб випробувати стійкість Альянсу.
