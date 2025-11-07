У Німеччині відповіли від чого тепер залежить рішення Путіна про напад на НАТО

Багато хто з західних військових аналітиків помилково вважає, що, доки триває війна в Україні Росія нібито не наважиться на війну проти будь-якої країни НАТО. Насправді це може бути помилковим твердженням. Насправді попри війну проти України, Москва зберегла достатньо ресурсів, щоб здійснити невелику, локальну атаку проти території НАТО в будь-який момент. Рішення Кремля залежить від трьох ключових факторів та реакції Заходу. Таку думку висловив генерал-лейтенант німецьких збройних сил Александер Зольфранк.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Генерал-лейтенант акцентував, що можливе рішення Москви про напад на НАТО залежатиме від трьох ключових факторів: військової потужності Росії, бойового досвіду, якості її керівництва.

"Ці три чинники приводять мене до висновку, що російська атака перебуває у межах можливого. Чи станеться вона – значною мірою залежить від нашої власної поведінки", — зауважив генерал-лейтенант, маючи на увазі зусилля НАТО зі стримування Росії.

Військовий зауважив, що гібридні дії Москви, зокрема проникнення безпілотників, є частиною ширшої концепції, яка також включає війну проти України.

"Росіяни називають це нелінійною війною. У їхній доктрині це етап бойових дій, що передує застосуванню звичайної зброї. А загроза ядерного удару — це війна шляхом залякування", — пояснив Зольфранк.

За його словами, мета Кремля – провокувати НАТО, перевіряти його реакцію, а також посіяти страх і невпевненість, щоб випробувати стійкість Альянсу.

