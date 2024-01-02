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В Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России

Бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер предупреждает, что страны НАТО имеют ограничения по времени на подготовку против российской агрессии за пределами Украины.

сегодня, 12:05
Автор:
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Slava Kot
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Член германского парламента от Христианско-демократического союза и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер считает, что страны НАТО имеют около 5-8 лет на подготовку к войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью немецкого чиновника для издания LRT.

В Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России

Член германского парламента Родерих Кизеветтер. Фото из открытых источников

Родерих Кизеветтер объясняет, что Путин уже перевел Россию на военную экономику и через несколько лет может расширить агрессию за пределы Украины.

"У нас только 5-8 лет на подготовку, некоторые говорят, что минимум три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии", — предупреждает бывший полковник Кизеветтер.

Немецкий депутат отмечает, что Путин использует разные пути как оружие, в частности миграцию, через которую Россия создает провокации и пытается расколоть западное общество.

"Я вижу вызовы, которые будут созданы массовой миграцией, ужасными событиями в Украине и нашими очень пацифистскими настроениями, которые возрастут и помешают инвестициям в военную деятельность", — говорит Кизеветтер и добавляет, что Запад "должен противостоять этому".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Сергей Рябков пригрозил, что Москва ответит НАТО, если альянс будет вмешиваться в национальные интересы России. По словам чиновника РФ они касаются и Украины.

Также "Комментарии" писали о Путине, который рассказал, есть ли у России желание воевать с НАТО. Российский диктатор заявил, что хочет возобновить отношения со странами НАТО, а не войны против них.



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Источник: https://www.lrt.lt/naujienos/pasaulyje/6/2155048/vokietijos-parlamentaras-turime-tik-5-8-metus-pasiruosti-karui-su-rusija
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 12:34

То що синку ти сподівався знесилити Росію? То як вийшло? Може навпаки ти себе знесилив вкладаючи кошти у брехливого обрізаного розкрадача, якому скільки не дай все вкраде? Помилкові інвестиції які тільки посилили вісь зла: Білорусь Україна Ізраїль Росія КНДР Китай. Тепер спостерігай каскад програшів спершу Україна потім Молдова і Палестина, далі Польща Латвія Литва Естонія.


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