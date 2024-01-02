В Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России

Член германского парламента от Христианско-демократического союза и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер считает, что страны НАТО имеют около 5-8 лет на подготовку к войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью немецкого чиновника для издания LRT.

Член германского парламента Родерих Кизеветтер. Фото из открытых источников

Родерих Кизеветтер объясняет, что Путин уже перевел Россию на военную экономику и через несколько лет может расширить агрессию за пределы Украины.

"У нас только 5-8 лет на подготовку, некоторые говорят, что минимум три года. Россия уже активизировала военную экономику и начала словесные нападки на целостность некоторых стран, например Латвии", — предупреждает бывший полковник Кизеветтер.

Немецкий депутат отмечает, что Путин использует разные пути как оружие, в частности миграцию, через которую Россия создает провокации и пытается расколоть западное общество.

"Я вижу вызовы, которые будут созданы массовой миграцией, ужасными событиями в Украине и нашими очень пацифистскими настроениями, которые возрастут и помешают инвестициям в военную деятельность", — говорит Кизеветтер и добавляет, что Запад "должен противостоять этому".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Сергей Рябков пригрозил, что Москва ответит НАТО, если альянс будет вмешиваться в национальные интересы России. По словам чиновника РФ они касаются и Украины.

Также "Комментарии" писали о Путине, который рассказал, есть ли у России желание воевать с НАТО. Российский диктатор заявил, что хочет возобновить отношения со странами НАТО, а не войны против них.