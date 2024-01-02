В Германии рассказали, сколько времени имеет НАТО на подготовку к войне против России

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Slava Kot
Член германского парламента от Христианско-демократического союза и бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер считает, что страны НАТО имеют около 5-8 лет на подготовку к войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью немецкого чиновника для издания LRT.
Член германского парламента Родерих Кизеветтер. Фото из открытых источников
Родерих Кизеветтер объясняет, что Путин уже перевел Россию на военную экономику и через несколько лет может расширить агрессию за пределы Украины.
Немецкий депутат отмечает, что Путин использует разные пути как оружие, в частности миграцию, через которую Россия создает провокации и пытается расколоть западное общество.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский политик Сергей Рябков пригрозил, что Москва ответит НАТО, если альянс будет вмешиваться в национальные интересы России. По словам чиновника РФ они касаются и Украины.
Также "Комментарии" писали о Путине, который рассказал, есть ли у России желание воевать с НАТО. Российский диктатор заявил, что хочет возобновить отношения со странами НАТО, а не войны против них.
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Ігор
сегодня, 12:34
То що синку ти сподівався знесилити Росію? То як вийшло? Може навпаки ти себе знесилив вкладаючи кошти у брехливого обрізаного розкрадача, якому скільки не дай все вкраде? Помилкові інвестиції які тільки посилили вісь зла: Білорусь Україна Ізраїль Росія КНДР Китай. Тепер спостерігай каскад програшів спершу Україна потім Молдова і Палестина, далі Польща Латвія Литва Естонія.