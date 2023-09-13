В Кабмине ответили – предлагали ли Украине членство в НАТО в обмен на территории

Никто официально не вел переговоры с украинской властью о том, чтобы Киев разменял членство в НАТО по ускоренной процедуре в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью польскому "Onet" сделала вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметила, что, по ее мнению, такое предложение никто не делал Украине, потому что оно свидетельствовало бы о слабости.

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"Мы знаем, что такие дискуссии велись и ведутся. Но это не является темой для обсуждения с Украиной", – прокомментировала Стефанишина.

Также чиновница оценила перспективы того, что Украина присоединится к НАТО до победы в войне. Ольга Стефанишина признала, что этот шаг сложно реализовать, пока на территории Украины продолжаются боевые действия. При том, что Украина не готова отказываться от своих законных территорий, ради прекращения огня. При этом, призналась вице-премьер, некоторые американские коллеги утверждали, что, если будет политическая воля, решение о присоединении Украины к НАТО можно будет принять за одну ночь, независимо от многих обстоятельств.

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