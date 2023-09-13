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В Кабмине ответили – предлагали ли Украине членство в НАТО в обмен на территории

Ольга Стефанишина утверждает, что Украине не предлагали членство в НАТО в обмен на территории

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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Никто официально не вел переговоры с украинской властью о том, чтобы Киев разменял членство в НАТО по ускоренной процедуре в обмен на отказ от оккупированных Россией украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью польскому "Onet" сделала вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В Кабмине ответили – предлагали ли Украине членство в НАТО в обмен на территории

Ольга Стефанишина. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметила, что, по ее мнению, такое предложение никто не делал Украине, потому что оно свидетельствовало бы о слабости. 


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"Мы знаем, что такие дискуссии велись и ведутся. Но это не является темой для обсуждения с Украиной", – прокомментировала Стефанишина.

Также чиновница оценила перспективы того, что Украина присоединится к НАТО до победы в войне. Ольга Стефанишина признала, что этот шаг сложно реализовать, пока на территории Украины продолжаются боевые действия. При том, что Украина не готова отказываться от своих законных территорий, ради прекращения огня. При этом, призналась вице-премьер, некоторые американские коллеги утверждали, что, если будет политическая воля, решение о присоединении Украины к НАТО можно будет принять за одну ночь, независимо от многих обстоятельств. 

Читайте также на портале "Комментарии" — высказанная главой канцелярии генерального секретаря НАТО Стианом Йенсеном идея, чтобы Украина отказалась от части территорий, ради получения членства в Альянсе вызвала предсказуемый резонанс. Ей заинтересовались в России, а в Украине жестко раскритиковали. При этом, в самом НАТО уверяют, что все страны-члены блока едины в своей позиции относительно полной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Но, как известно, дыма без огня не бывает. Почему появилось (и уже не первый раз) подобное убийственное для Украины и демократического мира предложение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/
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