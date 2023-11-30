В Латвии назвали, кто должен быть следующим генсеком НАТО

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что главным критерием для отбора кандидата на должность нового генсека НАТО должен быть бюджет стран НАТО. Кариньш объясняет, что расходы этих стран на оборону должны быть не менее 2% ВВП страны.

Западные аналитики считают, что одной из главных кандидатур на должность нового генсека НАТО является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако Кришьянис Кариньш, также выразивший желание быть кандидатом на должность руководителя НАТО, раскритиковал кандидатуру Рютте из-за того, что Нидерланды не выделили 2% ВВП на оборону.

"Я считаю, что это значимый показатель. Если следующий генеральный секретарь пришел из одного из государств, фактически выполняющего или превышающего это обещание, это облегчает аргументацию, почему генсек должен убеждать другие страны поднять расходы", — заявил Кришьянис Кариньш.

Глава МИД Латвии также объяснил, почему генсеком НАТО должен быть человек из стран Балтии. В частности, конкурентом Рютте считается премьер Эстонии Кая Каллас.

"В странах Балтии мы в некотором смысле сигналили о том, что Россия движется в неправильном направлении", — сказал Кариньш и вспомнил российскую агрессию по отношению к Чечне, Грузии и аннексию Крыма.

По словам Кришьяниса Кариньша, страны Балтии фиксировали "прогресс, официальную документацию, риторику… и речи Путина", которые имели "очень негативное направление" и были направлены союзникам по НАТО.

Напомним, что полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают осенью 2024 года. Ожидается, что нового генсека изберут к саммиту НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО сделал заявление о мирных переговорах между Украиной и Россией.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили о готовности войны против НАТО.