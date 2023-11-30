В Латвии назвали, кто должен быть следующим генсеком НАТО

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Slava Kot
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что главным критерием для отбора кандидата на должность нового генсека НАТО должен быть бюджет стран НАТО. Кариньш объясняет, что расходы этих стран на оборону должны быть не менее 2% ВВП страны.
Западные аналитики считают, что одной из главных кандидатур на должность нового генсека НАТО является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Однако Кришьянис Кариньш, также выразивший желание быть кандидатом на должность руководителя НАТО, раскритиковал кандидатуру Рютте из-за того, что Нидерланды не выделили 2% ВВП на оборону.
Глава МИД Латвии также объяснил, почему генсеком НАТО должен быть человек из стран Балтии. В частности, конкурентом Рютте считается премьер Эстонии Кая Каллас.
По словам Кришьяниса Кариньша, страны Балтии фиксировали "прогресс, официальную документацию, риторику… и речи Путина", которые имели "очень негативное направление" и были направлены союзникам по НАТО.
Напомним, что полномочия генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают осенью 2024 года. Ожидается, что нового генсека изберут к саммиту НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
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