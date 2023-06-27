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В МИД объяснили, в каком случае саммит НАТО будет считаться успешным для Киева

Украина надеется получить от партнеров по НАТО конкретные ответы на вопрос - когда Киев присоединится к Альянсу

сегодня, 13:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина ждет от партнеров четкого алгоритма вступления в НАТО. Только если Альянс сделает решительный шаг в этом направлении можно будет говорить, что саммит НАТО в Вильнюсе прошел для украинцев успешно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на конференции "Украина и НАТО накануне вильнюсского саммита" сделал замминистра иностранных дел Евгений Перебийнис, пишет "Европейская правда".

В МИД объяснили, в каком случае саммит НАТО будет считаться успешным для Киева

НАТО-Украина. Фото: из открытых источников

Заместитель главы МИД отметил, что было бы большим разочарованием, если бы вильнюсский саммит 2023 года по уровню разочарования повторил бухарестский саммит 2008 года.


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"Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, к четкому алгоритму, который покажет, как и когда это произойдет", – сказал Перебийнис.

Осознание того, что вступление Украины в НАТО необратимо, может стать фактором деэскалации, считает Перебийнис, поскольку в конце концов Россия потеряет формальный повод для войны.

"Де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг. Чтобы окончательно признать эту реальность, надо отказаться от тех мифов, которые Россия годами распространяла среди членов НАТО, объясняя там, что членство Украины в НАТО – это самая черная из красных линий. Это позволит преодолеть российский шантаж", – отметил Перебийнис.

Он выразил убеждение, что принятие факта вступления Украины в НАТО произойдет так быстро, как и происходило ранее с Болгарией, странами Балтии или Финляндией.

Читайте также на портале "Комментарии" — с приближением саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля, всё больше актуализируется тема евроатлантической интеграции не только Швеции, но и Украины. Не исключено, что на этой встрече может быть приято решение о гарантиях безопасности Украины до вступления в НАТО, а также о том, что наша страна может стать членом Альянса без ПДЧ. Ну, а у российской верхушки по этому поводу – традиционная истерика и поток новых абсурдных заявлений, глашатаем которых в последние годы стал заместитель председателя Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев. Что, скорее всего, произойдет на саммите, почему это важно не только для Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2023/06/27/7164501/
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