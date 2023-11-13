В НАТО без оккупированных территорий: Арестович объяснил, почему Украине нужно соглашаться

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает неслучайным, что за последнее время сразу два экс-генсека НАТО фактически, Андерс Фог Расмуссен, а затем и Джеймс Ставридис озвучили идею о том, что Украине нужно соглашаться на то, чтобы вступать в НАТО уже сейчас, но без оккупированных территорий. По мнению Алексея Арестовича, эти заявления, которые озвучили бывший генсеки Альянса говорит о том, что такое предложением может поступить Украине и оно имеет реальный вес. Просто то, что говорят бывшие чиновники не всегда могут публично озвучить действующие. Как передает портал "Комментарии", свое мнение экс-советник главы ОП высказал на своем ютуб-канале.

НАТО-Украина

Алексей Арестович считает такие заявление бывших руководителей НАТО сигналом о том, что двери в НАТО для Украины открыты, но уже через полгода-год ситуация может измениться в худшую для Украины сторону и вместо полноценного членства в Альянсе нам будут намекать на очередные Минские договорённости без –каких-либо гарантий.

"Получив безопасность, мы можем всецело заняться экономикой и развитием собственного ВПК, в том числе совместно с партнёрами", – заявил Арестович.

Также бывший советник главы ОП отметил, что выход украинских войск при нынешних обстоятельствах на границы 91-го года вряд ли невозможен, а без реальных гарантий НАТО или работающего в достаточной мере собственного ВПК и экономики в целом – вряд ли это возможно и в какой-то отдаленной перспективе.

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