В НАТО готовы перейти "красные линии" ради Украины, - российский оппозиционер

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Украину и сделал неожиданное заявление о том, что все члены альянса согласны с будущим членством Украины. Такое заявление может свидетельствовать о том, что нас ждут неожиданные результаты по итогам июльского саммита НАТО. Об этом 24 канала заявил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров, пишут "Комментарии".



НАТО может пойти на кардинальный шаг

По его мнению, НАТО может сделать исключение для Украины и принять нас в альянс по ускоренной процедуре. Мероприятие ждет результатов контрнаступления. Каспаров напомнил, что у НАТО существует правило, согласно которому страна, у которой есть территориальные споры с соседями, не может войти в альянс. Это одна из причин, почему президент России Владимир Путин нанес удар по Грузии в 2008 году – чтобы создать причину, по которой невозможна интеграция страны в альянс.

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"Ситуация с Украиной может создать исключение. Судя по поведению западных политиков и поездки Енса Столтенберга в Киев, настроения на Западе начали меняться. Они ждут этого переломного момента. Если контрнаступление ВСУ принесет ожидаемые результаты, хоть и не завершит войну, но нанесет существенное поражение". российской армии, мне кажется, НАТО может пойти на кардинальный шаг", – рассказал Каспаров.

Однако для вступления в НАТО много бюрократических преград, а также есть понятие консенсуса всех стран. К примеру, Венгрия и Турция затягивали вступление Финляндии и затягивали вступление Швеции. Политик отмечает, что вокруг Украины выстраивается консенсус – все понимают, что де-факто уже член НАТО. Более того, это единственная страна, которая напрямую воюет с главным врагом НАТО.

"Каждый день войны, героизма украинских воинов, выдержки украинского народа создают набор факторов, делающих соблюдение жестких бюрократических процедур абсолютно неуместным. Думаю, что визит Столтенберга свидетельствует, что Запад готов перейти "красные линии", которые в прошлом году, казалось, перейти было не возможно", – подчеркнул Каспаров.

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