В НАТО готовы предоставить долгосрочные гарантии для Украины, но есть нюанс

В НАТО должны реализовать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Но этот вопрос можно будет реализовать только после окончания войны. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции в Брюсселе.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

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"Мы видели в течение многих лет схему российской агрессии: Грузия в 2008 году, Крым и Донбасс — 2014 год и полномасштабное вторжение в прошлом году. Мы должны четко понять, что будущее Украины в евроатлантической семье. После окончания войны мы должны реализовать долгосрочные меры по безопасности Украины", — отметил генсек НАТО.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы у России не осталось рычагов, как и дальше продолжать разрушать европейскую безопасность и "разорвать круг российской агрессии". Именно поэтому страны Североатлантического Альянса будут поддерживать Украину, сколько это потребуется.

Столтенберг уточнил, что НАТО в этом вопросе будет тесно сотрудничать с Евросоюзом.

Напомним, ранее премьер Британии Риши Сунак выступил за то, чтобы в НАТО до июля закончили разработку проекта гарантий безопасности для Украины, чтобы на саммите в Вильнюсе союзники могли обсудить их.



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