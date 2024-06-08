В НАТО может появиться специальная должность по Украине: что это даст

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Кравцев Сергей
НАТО планирует создать новый пост специального посланника в Украине, чтобы усилить свои долгосрочные обязательства перед страной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Foreign Policy".
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине предусматривает план, который будет представлен уже в июле 2024 года на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.
Как отмечается в статье, посланник будет координировать поддержку Украины со стороны НАТО, включая поток военной помощи Киеву от различных западных стран.
Ряд западных чиновников положительно оценивают создание новой должности и считают ее, как часть большего пакета поддержки Украины со стороны НАТО. В частности, подобное мнение высказала посол США при НАТО Джулианна Смит.
В то же время, есть и альтернативные мнения. Так, другие представители НАТО рассматривают роль посланника как часть урезанного пакета помощи, который не соответствует главной цели Украины, то есть, формальному присоединению к Альянсу.
По словам одного из чиновников на условиях анонимности, создание должности посланника является частью утешительного приза, который пытаются создать.
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