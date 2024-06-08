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В НАТО может появиться специальная должность по Украине: что это даст

Альянс хочет усилить свои долгосрочные обязательства перед страной

сегодня, 07:17
Автор:
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Кравцев Сергей
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НАТО планирует создать новый пост специального посланника в Украине, чтобы усилить свои долгосрочные обязательства перед страной. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Foreign Policy".

В НАТО может появиться специальная должность по Украине: что это даст

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"НАТО думает о назначении нового постоянного посланника в Украине, который будет базироваться в Киеве, поскольку Альянс стремится усилить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с Россией", — пишет издание.

Создание новой должности "старшего гражданского представителя" НАТО в Украине предусматривает план, который будет представлен уже в июле 2024 года на саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне.

Как отмечается в статье, посланник будет координировать поддержку Украины со стороны НАТО, включая поток военной помощи Киеву от различных западных стран.

"Эта должность посланника также пошлет политический сигнал как Украине, так и России о приверженности Альянса к борьбе Киева, поскольку украинское правительство стремится к постоянному членству в НАТО, чтобы усилить свою защиту от российской военной агрессии", — утверждают журналисты.

Ряд западных чиновников положительно оценивают создание новой должности и считают ее, как часть большего пакета поддержки Украины со стороны НАТО. В частности, подобное мнение высказала посол США при НАТО Джулианна Смит.

"Мы ищем способы институционализировать часть двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и передать ее альянсу НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и гарантировать адекватное распределение бремени по всему альянсу в нашей коллективной поддержке Украины", — сказала она.

В то же время, есть и альтернативные мнения. Так, другие представители НАТО рассматривают роль посланника как часть урезанного пакета помощи, который не соответствует главной цели Украины, то есть, формальному присоединению к Альянсу.

По словам одного из чиновников на условиях анонимности, создание должности посланника является частью утешительного приза, который пытаются создать.

"Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, чего на самом деле хочет от нас Украина", — резюмировал он.

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Источник: https://foreignpolicy.com/2024/06/07/nato-new-special-envoy-ukraine-kyiv-russia-war/
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