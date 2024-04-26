В НАТО назвали Китаю условие для хороших отношений с Западом: как это касается Путина

Китай должен прекратить поддержку России в войне против Украины, если он хочет наладить отношения со странами Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии в Берлине.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсек Альянса подчеркнул, помощь от Китая "жизненно важна" для того, чтобы Россия смогла продолжать полномасштабную войну против Украины. В прошлом году россияне импортировали около 90% микроэлектроники из Китая, которая используется в производстве ракет, танков и самолетов. Также КНР хочет предоставить РФ новые спутниковые возможности.

"Китай заявляет, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время Пекин продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут делать и то, и другое", — подчеркнул Йенс Столтенберг.

При этом генсек призвал союзников не зависеть от Китая так, как ранее было с российским газом и нефтью.

Читайте также на портале "Комментарии" — по информации Bloomberg, Китай усилил давление на Соединенные Штаты Америки и регион Азии из-за визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. В свою очередь, WP сообщает, что Блинкен прибыл в Китай, чтобы призвать тот прекратить оказывать помощь россиянам в войне против Украины, если КНР хочет сохранить нормальные отношения с Западом. Какие ожидания от этого визита? О чём говорят действия КНР? Удастся ли убедить китайское руководство перестать играть в псевдонейтрала и призывать к псевдомиру? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — Китай больше не может претендовать на то, чтобы считаться нейтральной страной, об этом, как пишет Politico, такое заявление сделала посол США при НАТО Джулианна Смит. По ее словам, можно говорить о том, что Пекин избрал сторону в войне РФ против Украины.



