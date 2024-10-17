В НАТО назвали условие вступления Украины: что в нем говорится о границах

Границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем Киев получит официальное приглашение присоединиться к оборонному блоку.

Украина пока не получила приглашение в НАТО. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание Associated Press со ссылкой на дипломатов Альянса.

Как отмечает издание, только после демаркации украинских границ будет ясно, при каких условиях будет действовать пятый пункт устава НАТО о коллективной обороне.

Как известно, ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Альянс в ближайшее время не пригласит Украину в свой состав.

Напомним, встреча лидеров западных государств – участников контактной группы "Рамштайн" состоится в ноябре в виртуальном формате, говорится в коммюнике Белого дома после телефонного разговора президентов Украины и США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают уничтожать Торецк в Донецкой области. "Враг "разбирает" город артиллерией, авиацией и fpv-дронами. В Торецке фактически не осталось целых домов, а некоторые кварталы уничтожены полностью. Там, где уже невозможно найти укрытие и невозможно закрепиться, где позиции фактически "стерты" fpv-дронами, нам приходится перемещаться на другие позиции", – рассказала Анастасия Бобовникова.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Силах обороны Украины призвали западных союзников отреагировать на участие северокорейских солдат в войне против Украины. "Хотелось бы услышать какие-то действия наших западных партнеров после привлечения пехотных северокорейских подразделений к войне в Украине. На симметричность надеяться не приходится, просто хотя бы какую-то реакцию", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.