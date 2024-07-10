В НАТО не видят подготовки РФ к войне со странами Альянса: генсек назвал причины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не владеет информацией о подготовке Россией к ведению боевых действий против членов Альянса. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на слова Столтенберга на саммите НАТО в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг (фото из открытых источников)

Столтенберг отметил, что пока у России нет возможностей для развертывания таких ресурсов, поскольку Кремль ведет захватническую войну против Украины.

"Мы не видим прямо сейчас военной опасности ни для одного из союзников, поскольку Россия сейчас полностью занята войной против Украины", — сказал генсек НАТО.

Он добавил, что российская армия снизила свои возможности для нового нападения.

"Они переместили значительную часть войск, размещенных вдоль финской границы, в Украину. Следовательно, мы не видим военной угрозы, но мы видим гибридные, кибератаки, саботаж и другие действия против союзников", — отметил Столтенберг.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Столтенберг в Вашингтоне рассказал, может ли Украина рассчитывать на членство в НАТО. Украина станет членом Альянса, но пока неизвестно, когда это произойдет, об этом на брифинге в Вашингтоне во время саммита НАТО сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

При этом он выразил ожидание, что союзники согласуют существенный пакет, состоящий из пяти элементов. Одним из этих элементов, сказал генсек, является командная структура НАТО, которая будет оказывать помощь и военную подготовку Украине. Также предполагается долгосрочное обязательство по постоянной поддержке Украины. Кроме того, будут предоставлены новые средства противовоздушной обороны.

Еще одним элементом, по словам Столтенберга, являются новые двусторонние соглашения между Украиной и отдельными союзниками НАТО. Усилия по приведению Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО также усилятся, в частности через создание нового центра Украина-НАТО по анализу, подготовке и обучению в Польше.

