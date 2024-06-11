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В НАТО не все за скоординированный подход к поддержке Украины: кто против

Президент Латвии заявил, что у Венгрии свое мнение относительно поддержки Украины

сегодня, 15:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лидеры стран-членов НАТО будут иметь скоординированный подход к поддержке Украины после того, как президент Венгрии отказался от участия в заседании в Риге. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, которого цитирует Reuters.

В НАТО не все за скоординированный подход к поддержке Украины: кто против

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

Лидер Латвии напомнил, что венгерский лидер Тамаш Сулок отказался от поездки на саммит Бухарестской девятки. В ее состав входят: Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия.

В том же числе не участвовала Словакия. Президент Зузана Капутова отменила визит в Ригу "в последнюю минуту". Как отметили в Министерстве иностранных дел (МИД), срок пребывания Капутовой в должности лидера страны истекает на этой неделе, а глава словацкого правительства Роберт Фицо возобновляется после покушения.

"Самое главное, что мы имеем более скоординированный подход к Вашингтонскому саммиту (саммиту НАТО — ред.), когда речь идет о поддержке Украины, когда речь идет об усилении возможностей альянса", — заявил Ринкевичс перед началом встречи.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры альянса должны согласовать условия предоставления помощи Украине, в частности, взять на себя финансовые обязательства по дальнейшей поддержке. По его словам, именно поддержка Украины является "неотложной задачей" для стран НАТО. 

В ходе пресс-конференции в Латвии Йенс Столтенберг рассказал, что на саммите в Вашингтоне страны НАТО должны принять важные решения по развитию альянса.

"Мы должны принять важные решения по сдерживанию и обороне, поддержке Украины, а также как укрепить сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами, чтобы ответить на вызовы для нашей безопасности от Китая", — сказал Столтенберг. 

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/nato-allies-summit-latvia-touts-coordinated-ukraine-approach-without-hungary-2024-06-11/
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