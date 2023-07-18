В НАТО отреагировали на отказ РФ от "зерновой сделки"

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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Столтенберг опубликовал в Twitter.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
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Отметим, Россия заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Она перестанет функционировать с 18 июля, спустя почти год работы. Президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее довольно жестко отбивающий подобные российские удары по соглашению, в этот раз сказал всего лишь, что намерен обсудить зерновую сделку во время ожидающегося визита Путина в Турцию, а также по телефону. И не исключил, что возобновление работы зернового коридора возможно еще до начала августа. О чем говорит происходящее? Есть ли рычаги влияния на РФ – или мир пойдет на ее очередной шантаж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день Вашингтон не рассматривает возможность организовать военную блокаду в Черном море на фоне решения руководства РФ об отказе пролонгации "зернового соглашения". Такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.
Также издание "Комментарии" сообщало – США озвучили ультиматум России, если Кремль откажется продлить зерновую сделку.
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