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В НАТО отреагировали на отказ РФ от "зерновой сделки"

Генсек НАТО Столтенберг осудил отказ РФ от "зерновой сделки"

сегодня, 10:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Столтенберг опубликовал в Twitter.

В НАТО отреагировали на отказ РФ от "зерновой сделки"

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Противоправная война России против Украины продолжает вредить миллионам уязвимых людей по всему миру", – написал Йенс Столтенберг.


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Отметим, Россия заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Она перестанет функционировать с 18 июля, спустя почти год работы. Президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее довольно жестко отбивающий подобные российские удары по соглашению, в этот раз сказал всего лишь, что намерен обсудить зерновую сделку во время ожидающегося визита Путина в Турцию, а также по телефону. И не исключил, что возобновление работы зернового коридора возможно еще до начала августа. О чем говорит происходящее? Есть ли рычаги влияния на РФ – или мир пойдет на ее очередной шантаж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день Вашингтон не рассматривает возможность организовать военную блокаду в Черном море на фоне решения руководства РФ об отказе пролонгации "зернового соглашения". Такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Также издание "Комментарии" сообщало – США озвучили ультиматум России, если Кремль откажется продлить зерновую сделку.




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Источник: https://twitter.com/jensstoltenberg?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1681007611980685313%7Ctwgr%5E51dcb13fb42ac4f09c89d99b8b4015f5ae23e397%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Frus%2Fnews%2F2023%2F07%2F18%2F7
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