В НАТО отреагировали на отказ РФ от "зерновой сделки"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил решение России прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Столтенберг опубликовал в Twitter.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Противоправная война России против Украины продолжает вредить миллионам уязвимых людей по всему миру", – написал Йенс Столтенберг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Отметим, Россия заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Она перестанет функционировать с 18 июля, спустя почти год работы. Президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее довольно жестко отбивающий подобные российские удары по соглашению, в этот раз сказал всего лишь, что намерен обсудить зерновую сделку во время ожидающегося визита Путина в Турцию, а также по телефону. И не исключил, что возобновление работы зернового коридора возможно еще до начала августа. О чем говорит происходящее? Есть ли рычаги влияния на РФ – или мир пойдет на ее очередной шантаж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день Вашингтон не рассматривает возможность организовать военную блокаду в Черном море на фоне решения руководства РФ об отказе пролонгации "зернового соглашения". Такое заявление во время брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.

Также издание "Комментарии" сообщало – США озвучили ультиматум России, если Кремль откажется продлить зерновую сделку.



