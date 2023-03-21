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В НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина

Генеральный секретарь НАТО предупредил Китай о возможной передаче военного оборудования для России

сегодня, 17:10
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Автор:

Slava Kot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на визит китайского лидера Си Цзиньпина в Кремль. Руководитель военного альянса считает, что есть "некоторые признаки" от России, желающей получить летальное оружие из Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал трехдневное пребывание лидера Китая в Российской Федерации. Но считает, что Путин стремится склонить Китай на свою сторону и получить оружие из Пекина.


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"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие в Россию, но мы видели некоторые признаки того, что это был запрос со стороны России", — говорит НАТО Йенс Столтенберг.

Глава НАТО предупредил Китай, что передача военного оборудования для РФ будет означать поддержку российской агрессии.

"Китай не должен оказывать летальную помощь России. Это означало бы поддержку незаконной войны", – заявил Столтенберг.

Также во время выступления генсек НАТО заявил, что семь из 30 членов военного альянса смогли достичь цели финансирования военных расходов на уровне 2% ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об итогах переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина: какую позицию занял Китай.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин получил предложение от лидера Китая Си Цзиньпина о визите в КНР. Это произошло одновременно на фоне приезда премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Украину. Японский политик вылетел с незапланированным визитом в Киев после встречи с индийским лидером. Именно Япония является одним из крупнейших конкурентов Китая в азиатском регионе.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-21-23/index.html
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