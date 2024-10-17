В НАТО отреагировали на План победы Зеленского

Партнеры по НАТО учли План победы, который разработал и презентовал официальный Киев. Но много аспектов такой инициативы все еще нужно обсудить. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает "Associated Press".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"У плана много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, и понять, что мы можем сделать, а что нет", — отметил Рютте.

По его словам, он находится в тесном контакте с союзниками и Киевом, чтобы понять, что можно сделать в контексте помощи Украине.

При этом Марк Рютте не стал говорить о том, что именно союзники планируют обсудить с Украиной.

Генсек уточнил, что на данный момент необходимо сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине отвоевать больше территорий и укрепить свои позиции на будущих мирных переговорах.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – одним представлением плана победы все не закончилось: с кем Зеленский провел двухчасовой разговор.

Ранее "Комментарии" писали – Марк Рютте рассказал, что НАТО точно не позволит Владимиру Путину в Украине.



