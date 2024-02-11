В НАТО отреагировали на угрозы Трампа странам альянса

Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, как угрожал странам НАТО, что будет подстрекать РФ к нападению на них, если они не будут поддерживать Альянс финансового. Но это признание политика вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters и Yle .

В своем комментарии представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, назвал их "ужасающими" и ставящими под угрозу нацбезопасность США.

"Поощрять вторжение убийственных режимов в наши ближайшие союзники ужасно и безосновательно. Это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", — заявил Бейтс.

Также на заявление Трампа отреагировал генеральный секретарь НАТО. По словам Столтенберга, разговоры о том, что члены оборонного альянса не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Такие заявления ставят под угрозу жизнь американских и европейских солдат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрил бы Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды



10 февраля Дональд Трамп выступил в Южной Каролине перед своими поклонниками и рассказал о диалоге с одним из лидеров стран НАТО. По словам Трампа, он в случае победы на выборах США и в случае нападения России не будет защищать некоторых из членов НАТО.

Известно, что после нападения России на Украину в 2014 году страны НАТО договорились за 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП страны. В 2014 году 2% выплачивали 3 страны, а в 2022 это количество выросло до 7.

