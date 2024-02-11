В НАТО отреагировали на угрозы Трампа странам альянса

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Бывший американский президент Дональд Трамп рассказал, как угрожал странам НАТО, что будет подстрекать РФ к нападению на них, если они не будут поддерживать Альянс финансового. Но это признание политика вызвало возмущение у Белого дома и генсека НАТО Йенса Столтенберга. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Reuters и Yle .
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
В своем комментарии представитель Белого дома Эндрю Бейтс, комментируя слова Трампа, назвал их "ужасающими" и ставящими под угрозу нацбезопасность США.
"Поощрять вторжение убийственных режимов в наши ближайшие союзники ужасно и безосновательно. Это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику", — заявил Бейтс.
Также на заявление Трампа отреагировал генеральный секретарь НАТО. По словам Столтенберга, разговоры о том, что члены оборонного альянса не защищают друг друга, подрывают общую безопасность. Такие заявления ставят под угрозу жизнь американских и европейских солдат.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп заявил, что поощряет вторжение России в некоторые страны НАТО.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что поощрил бы Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед альянсом и не выплачивают 2% на оборонные нужды
10 февраля Дональд Трамп выступил в Южной Каролине перед своими поклонниками и рассказал о диалоге с одним из лидеров стран НАТО. По словам Трампа, он в случае победы на выборах США и в случае нападения России не будет защищать некоторых из членов НАТО.
Известно, что после нападения России на Украину в 2014 году страны НАТО договорились за 10 лет увеличить расходы на оборону до 2% ВВП страны. В 2014 году 2% выплачивали 3 страны, а в 2022 это количество выросло до 7.
Обсуждения
Новости
Ігор
сегодня, 19:18
Коли корумпований юдеєць шантажував: не дасте мені грошей - Путін на НАТО нападе! Коли Путін підігравав: так, звісно нападемо! То ваші промиті нацистською пропагандою мізки сприймали це як норму. Коли Трамп вирішив використати божевільні обрізані прийоми як противагу, ви вереск підняли. Нарешті вашому, сформованому талановитим шахраєм, терористичному однодумству йде кінець. Починайте потроху застосовувати критичне мислення. Бо досі ні в кого не виникло сумніву: чому ні до ні після, а в центрі Бучі палали ворожа техніка поруч з цивільними будинками. Те ж у Маріуполі Авдіївці. Коли на це звернула увагу Емнесті, нацисти підняли вереск. Чому жодного юдейця з мільйона немає на передовій, навіть лікарів? Звикайте, що цього разу фашизм теж програє.