В НАТО отреагировали на ядерные угрозы Путина

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности применения ядерного оружия в случае отправки войск НАТО в Украину есть очередным "психологическим запугиванием". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, сообщает "El País".

Мирча Джоанэ. Фото: из открытых источников

Чиновник отметил, что такие угрозы весь мир наблюдает более двух лет, как началась полномасштабная война в Украине. По его мнению, запугивание Путина "безответственно" и непосредственной угрозы пока нет.

Мирча Джоане добавил, что такие заявления очень опасны, поскольку они подрывают доверие к сфере ядерного оружия, "Россия знает последствия такого случая".

"Это "пафосный" способ критиковать Запад и описывать войну, которую он начал в Украине, как войну цивилизаций, или, когда он утверждает, что Запад пытается уничтожить Россию, являющуюся полной ерундой", — добавил заместитель генсека.

Отметим, ранее в США уже отреагировали на ядерные угрозы Путина. Вашингтон предупредил Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина являются безответственными. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Также появилась реакция Министерства иностранных дел КНР на очередные ядерные угрозы российского диктатора Путина другим странам. Пресс-секретарь министерства Мао Нин прокомментировала его последнее заявление, связанное с возможностью отправки западных военных в Украину.

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