У Си Цзиньпина отреагировали на новые ядерные угрозы Путина

Появилась реакция Министерства иностранных дел КНР на очередные ядерные угрозы российского диктатора Путина другим странам. Пресс-секретарь министерства Мао Нин прокомментировала его последнее заявление, связанное с возможностью отправки западных военных в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Укринформ".

Пресс-секретарь министерства Мао Нин. Фото из открытых источников

"В ядерной войне не будет победителей, Китай призывает все стороны сохранять сдержанность", — заявила представительница МИД.

В Китае отметили, что необходимо работать вместе для снижения напряженности и стратегических рисков.

"Мы призываем все стороны сохранять взвешенность и сдержанность и строить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности через диалог и консультации", — подчеркнула представитель МИД.

В свою очередь США уже предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия. Угрозы со стороны российского диктатора Владимира Путина являются безответственными. Такое заявление во время брифинга сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последний день зимы российский диктатор Владимир Путин выступил с обращением Федеральному собранию. Рассказывал о том, что "специальная военная операция" идет по плану, но непонятно, когда закончится. Бряцал ядерным оружием в ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гипотетической отправке войск стран НАТО в Украину. Обещал россиянам "золотые горы", на словах раздавая им триллионы рублей. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное обращение, сказанное и не сказанное Путиным.



