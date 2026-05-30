В НАТО ответили Трампу: Альянс сделал неожиданное заявление о будущем отношений с США

В Североатлантическом альянсе не видят признаков раскола в отношениях с Соединенными Штатами, несмотря на все более жесткие заявления администрации президента Дональда Трампа в адрес европейских союзников. Более того, в руководстве НАТО уверены, что страны-члены способны выполнить новые амбициозные оборонные задачи, поставленные перед Альянсом.

Такую позицию озвучил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, требования Вашингтона относительно увеличения оборонных расходов уже дают результат, а европейские государства постепенно наращивают военные возможности.

Адмирал подчеркнул, что в НАТО действует долгосрочная система оборонного планирования, которая позволяет странам координировать развитие армий и своевременно достигать поставленных целей. В частности, речь идет о планах довести оборонные расходы до уровня 5% ВВП, что стало одной из ключевых тем дискуссий внутри Альянса.

По словам Каво Драгоне, с военной точки зрения отношения между Европой и США остаются стабильными. Он отметил, что разговоры о серьезном кризисе внутри НАТО не соответствуют реальному положению дел.

Отдельно адмирал прокомментировал инциденты с российскими беспилотниками, которые в последние месяцы неоднократно нарушали воздушное пространство стран-членов Альянса. Он призвал избегать чрезмерно эмоциональной реакции на подобные случаи и сохранять взвешенный подход к оценке угроз.

Заявления высокопоставленного представителя НАТО прозвучали вскоре после выступления главы Пентагона Пита Хегсета на форуме по безопасности в Сингапуре. Министр обороны США дал понять, что европейским союзникам предстоит принять ряд важных решений, однако не уточнил, какие именно шаги Вашингтон ожидает от партнеров.

На фоне продолжающейся войны в Украине и растущих опасений по поводу безопасности Европы вопрос о будущем роли США в НАТО остается одним из ключевых для всего Альянса.

