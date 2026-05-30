Главная Новости Мир НАТО В НАТО ответили Трампу: Альянс сделал неожиданное заявление о будущем отношений с США
НОВОСТИ

В НАТО ответили Трампу: Альянс сделал неожиданное заявление о будущем отношений с США

Несмотря на жесткую риторику Вашингтона и требования увеличить военные расходы, в НАТО уверяют, что кризиса нет и оборонные планы выполняются по графику

30 мая 2026, 13:00
Кравцев Сергей

В Североатлантическом альянсе не видят признаков раскола в отношениях с Соединенными Штатами, несмотря на все более жесткие заявления администрации президента Дональда Трампа в адрес европейских союзников. Более того, в руководстве НАТО уверены, что страны-члены способны выполнить новые амбициозные оборонные задачи, поставленные перед Альянсом.

НАТО. Фото: из открытых источников

Такую позицию озвучил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне. По его словам, требования Вашингтона относительно увеличения оборонных расходов уже дают результат, а европейские государства постепенно наращивают военные возможности.

Адмирал подчеркнул, что в НАТО действует долгосрочная система оборонного планирования, которая позволяет странам координировать развитие армий и своевременно достигать поставленных целей. В частности, речь идет о планах довести оборонные расходы до уровня 5% ВВП, что стало одной из ключевых тем дискуссий внутри Альянса.

По словам Каво Драгоне, с военной точки зрения отношения между Европой и США остаются стабильными. Он отметил, что разговоры о серьезном кризисе внутри НАТО не соответствуют реальному положению дел.

Отдельно адмирал прокомментировал инциденты с российскими беспилотниками, которые в последние месяцы неоднократно нарушали воздушное пространство стран-членов Альянса. Он призвал избегать чрезмерно эмоциональной реакции на подобные случаи и сохранять взвешенный подход к оценке угроз.

Заявления высокопоставленного представителя НАТО прозвучали вскоре после выступления главы Пентагона Пита Хегсета на форуме по безопасности в Сингапуре. Министр обороны США дал понять, что европейским союзникам предстоит принять ряд важных решений, однако не уточнил, какие именно шаги Вашингтон ожидает от партнеров.

На фоне продолжающейся войны в Украине и растущих опасений по поводу безопасности Европы вопрос о будущем роли США в НАТО остается одним из ключевых для всего Альянса.

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО удивило реакцией после попадания дрона РФ в жилой дом в Румынии.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-30/nato-military-head-says-no-drama-with-us-good-on-spending
