У НАТО відповіли Трампу: Альянс зробив несподівану заяву про майбутнє відносин із США

У Північноатлантичному альянсі не бачать ознак розколу у відносинах зі Сполученими Штатами, незважаючи на дедалі жорсткіші заяви адміністрації президента Дональда Трампа на адресу європейських союзників. Більше того, керівництво НАТО впевнене, що країни-члени здатні виконати нові амбітні оборонні завдання, поставлені перед Альянсом.

Таку позицію висловив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне. За його словами, вимоги Вашингтона щодо збільшення оборонних видатків вже дають результат, а європейські держави поступово нарощують військові можливості.

Адмірал наголосив, що в НАТО діє довгострокова система оборонного планування, яка дозволяє країнам координувати розвиток армій та своєчасно досягати поставлених цілей. Зокрема йдеться про плани довести оборонні витрати до рівня 5% ВВП, що стало однією з ключових тем дискусій усередині Альянсу.

За словами Каво Драгоне, з військової точки зору відносини між Європою та США залишаються стабільними. Він зазначив, що розмови про серйозну кризу всередині НАТО не відповідають реальному стану справ.

Окремо адмірал прокоментував інциденти з російськими безпілотниками, які останніми місяцями неодноразово порушували повітряний простір країн-членів Альянсу. Він закликав уникати надмірно емоційної реакції на подібні випадки та зберігати виважений підхід до оцінки загроз.

Заяви високопоставленого представника НАТО пролунали невдовзі після виступу глави Пентагону Піта Хегсета на безпековому форумі в Сінгапурі. Міністр оборони США дав зрозуміти, що європейські союзники мають ухвалити низку важливих рішень, проте не уточнив, які саме кроки Вашингтон очікує від партнерів.

На тлі війни, що триває в Україні, і зростаючих побоювань щодо безпеки Європи питання про майбутнє ролі США в НАТО залишається одним із ключових для всього Альянсу.

