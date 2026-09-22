В НАТО пытаются научиться воевать, как украинцы, но есть большая проблема

В Латвии прошли учения сил НАТО под командованием Канады, которые были максимально приближены к сценарию масштабной войны с Россией. Военные при этом пытались учесть главный урок войны в Украине – стремительное превращение беспилотников в один из ключевых инструментов на поле боя. Однако сами участники признают: до полноценного освоения новой тактики альянсу еще далеко. Об этом пишет The Wall Street Journal.

НАТО. Фото: из открытых источников

"Мы теперь не просто тренируемся. Мы проводим отработку конкретных боевых задач", — заявил командир канадской бригады полковник Дэвид Брассард.

Военнослужащие изучали многочисленные записи боевых применений дронов из Украины и России. Почти все бойцы одной из рот получили хотя бы базовые навыки управления беспилотниками. Однако командиры признают, что до уровня украинских подразделений им пока далеко.

Особенно показательно выглядело применение бронетехники. Экипажи танков Leopard только начинают осваивать способы противодействия беспилотникам. На некоторых машинах не было даже специализированных систем обнаружения дронов. Один из военнослужащих рассказал, что в качестве средства защиты ему должны выдать дробовик.

Артиллеристы пошли другим путем: гаубицы M777 старались размещать на большем расстоянии друг от друга и дополнительно заглублять позиции. Расчет строился на том, чтобы затруднить противнику обнаружение и поражение орудий с воздуха.

Однако Юрис Юрашс, бывший депутат парламента Латвии, а ныне военнослужащий ВСУ, считает такую тактику недостаточной. По его словам, в Украине артиллерия после выстрела быстро становится целью дронов, а танки вынуждены использовать многочисленные защитные конструкции.

WSJ отмечает, что опыт войны заставляет НАТО пересматривать традиционную военную доктрину. Дроны меняют разведку, огневое поражение и применение бронетехники, а армии альянса пытаются адаптироваться к реальности, которую украинские военные уже ежедневно проходят на практике.

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